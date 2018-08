Tako je Putin zaplesal na poroki le streljaj od Šentilja #foto

Uradno je Vladimir Putin v Avstrijo prišel na delovni obisk. Poroka je bila v gostišču v Gomilici (Gamlitz) v vinskih goricah avstrijske Štajerske nedaleč od meje s Slovenijo.

Karin Kneissl in Wolfgang Meillinger sta se skupaj s svati na poročno slavje pripeljala v kočijah, sledili pa so jima okrašeni traktorji s prikolicami, na katerih so bile klopi za goste. Slavnostno kolono sta vodila kancler Sebastian Kurz in podkancler Heinz-Christian Strache v službenih vozilih.

Nevesta z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem Foto: Reuters

Obisk ruskega predsednika so sicer pospremili strogi varnostni ukrepi. Od letališča v Gradcu, kjer je pristalo predsedniško letalo, so se v varnostni koloni odpeljali do gostišča. Ceste so bile v tem času zaprte za ves promet.

Pred gostiščem je Putin Kneisslovi predal šopek. Kmalu po njegovem prihodu pa je prispel tudi pevski zbor kozakov, ki jih je s seboj kot poročno darilo pripeljal ruski predsednik.

Putinovo poročno darilo - ruski kozaki Foto: Reuters

Poroke 53-letnice in 54-letnika se je sicer udeležilo nekaj sto gostov, a je pozornost pritegnil predvsem eden - Putin. Tako v Avstriji kot v tujini niso bili navdušeni nad njegovo prisotnostjo, češ, da je s takšno gesto in bližino okrnjena vloga Avstrije kot posrednice v ukrajinskem konfliktu.

Putin se je po poroki odpravil proti v Berlinu, kjer se bo zvečer sestal z nemško kanclerko Angelo Merkel.