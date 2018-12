Riba fugu, strupena japonska specialiteta, je postala še nevarnejša

Riba fugu iz družine rib napihovalk je ena najbolj znanih, zagotovo pa najbolj razvpita sestavina japonske kulinarike. Če je kuharski mojster ne pripravi pravilno in predvsem zelo previdno, lahko namreč jedca tudi ubije.

Foto: Reuters

Fugu namreč vsebuje tetrodotoksin, strupeno spojino, ki paralizira mišice in povzroči zadušitev, če nesrečnega jedca v kar najkrajšem času ne priključijo na umetna pljuča. Kljub temu - ali pa ravno zato - je fugu že stoletja ena najbolj cenjenih jedi na Japonskem.

Na izpitu iz priprave fuguja mora tečajnik svojo jed na koncu pojesti

Strupa namreč ne vsebuje celotna riba, temveč je prisoten v koži, očeh in jajčnikih, predvsem pa v jetrih, in kuharski mojster mora pri pripravi skrbno paziti, da mesa ne kontaminira s strupom. Učenje pravilne priprave traja več let, tečajniki morajo nato opraviti tako teoretični kot praktični izpit, ob koncu katerega svoj izdelek pojedo - in nekateri so pri tem tudi umrli.

Ribo fugu na Japonskem pripravljajo na različne načine, tako surovo ... Foto: Getty Images

... kot ocvrto. Foto: Getty Images

"Mutanti", ki jih je povzročilo segrevanje morja

Zdaj pa se je pojavila nova težava, ki jo je povzročilo segrevanje podnebja in s tem rast temperature morja. Zaradi vse toplejšega morja se ribe fugu selijo v severnejše predele, poroča Reuters, tam pa se križajo s sorodnimi ribami, zaradi česar se pojavljajo novi hibridi.

Hibridne napihovalke, ki so jih ujeli ob japonski obali Foto: Reuters

Ti hibridi sicer niso bolj strupeni kot fugu, a jih je od poznanih vrst zelo težko ali pa celo nemogoče ločiti. Japonske oblasti so lovljenje in prodajo hibridnih rib že prepovedale, da ne bi bilo še več zastrupitev. Tudi zaradi "preverjenih" rib fugu namreč na Japonskem letno umre v povprečju šest ljudi.

