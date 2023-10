Sinočnje odprtje Centra Rog je zaznamoval protest neuporabnikov Centra Rog in njihovih podpornikov, posredovale so tudi specialne enote policije. V okna so metali jajca, po tleh pločevinke, porisali in z barvo obmetavali pa tudi pročelje prenovljene stavbe. Kot so ocenili v Centru Rog je nastalo za okoli 30 tisoč evrov škode. Dogajanje pred Rogom je komentirala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki ocenjuje, da načelo sorazmernosti pri uporabi policijskih pooblastil ni bilo ustrezno upoštevano. Medtem so s Policije sporočili, da je bila uporaba prisilnih sredstev upravičena in da protest ni bil miroljubne narave. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa zdaj zahteva poročilo policije, so sporočili z ministrstva.

Fotografije po sinočnjem dogajanju na protestu bojkota Centra Rog:

Ljubljanski župan Zoran Janković se je odzval že sinoči in dejal, da dogajanje kaže na nespoštovanje.

Takšna je podoba Centra Rog ob Ljubljanici danes dopoldan:

Protestniki so se pred Centrom Rog začeli zbirati uro pred napovedanim začetkom uradnega odprtja. S transparenti ter ob bobnanju in žvižganju so večkrat obkrožili poslopje Centra Rog, malo pred 19. uro pa so se ustavili pred vhodom v center in želeli vstopiti, kar so jim preprečili varnostniki. Vhod so nato prišli varovat policisti specialne enote policije.

Nekdanji rogovci: Zgodil se je vulgaren "spektakel razrednega nasilja"

O četrtkovem dogajanju so protestniki spregovorili na novinarski konferenci Skupščine neuporabnikov Centra Rog. Povedali so, da so protest izvedli iz želje po drugačni politiki, kar je bilo po njihovih besedah zatrto z nasiljem. Pristojne so ob pozvali, da uvedejo parlamentarni nadzor nad delom policije.

Po njihovem mnenju se ponavlja nasilje državnih in občinskih organov, kot se je to zgodilo že leta 2016 ob poskusu izpraznitve Roga ter nato leta 2021 pri deložaciji in rušenju nekdanje tovarne koles.

Ta scenarij jim je znan. "Najprej zasebne varnostne službe Mestne občine Ljubljana nasilno obračunavajo z legitimnimi uporabniki in obiskovalci javnega prostora, nato jim na 'pomoč' priskočijo do zob oboroženi policisti, ki v primeru Roga nikoli ne oklevajo z uporabo najtrših sredstev - od davljenja, do solzivca in udarcev s ščiti in pendreki," so izpostavili na novinarski konferenci ob novem Centru Rog.

Tokrat pa se je po njihovi oceni zgodil še bolj vulgaren "spektakel razrednega nasilja", ker so ga "s šampanjci in kanapeji v rokah izza zastekljenega kompleksa Centra Rog spremljali visoki povabljeni obiskovalci". Iz dosedanjega delovanja župana Zorana Jankovića je po njihovih besedah jasno, da bo sledila medijska kampanja blatenja, kot so obtožbe o vandalizmu in o tem, da je nastala škoda na javnem objektu zaradi nekaj grafitov.

Neuporabniki Roga se zato sprašujejo, ali za prebivalce mesta predstavlja večjo škodo nekaj grafitov na steni in nekaj razbitih jajc na fasadi ali 27 milijonov javnih sredstev, ki so bili vloženi v gradnjo "elitne palače", in 50-odstotna podražitev že tako dragih nepremičnin.

Za škodo, ki je nastala na javni lastnini in so jo v Centru Rog ocenili na 30.000 evrov, pa je po njihovi oceni odgovoren župan, ker da ne razume, da ljudje reagirajo na takšno mestno politiko. Novinarjem so še dodatno pojasnili, da so na razpis za prostore v novem Centru Rog oddali osem prijav, vendar odgovora niso prejeli.

Ogorčenost nad četrtkovim dogajanjem so izrazili tudi v sindikalni konfederaciji Glosa - Zasuk, ki združuje samozaposlene v kulturi in so se udeležili protesta. Pozvali so medije in inšpekcijske službe, naj pod drobnogled vzamejo "številne domnevne kršitve" pri vzpostavljanju Centra Rog.

Podporo nekdanjim Rogovcem in vsem, ki se borijo za avtonomne prostore ter svobodno in odprto mesto, pa je prišla izrazit tudi poslanka Levice Nataša Sukić. Četrtkov dogodek je po njeni oceni pokazal žalosten trk dveh svetov - sveta župana, ki svojo politiko delovanja zaostruje, in sveta protestnikov, nad katere se je spravila policija.

"To nas lahko žalosti in skrbi," je dejala poslanka in glede na izraženo zahtevo neuporabnikov Roga omenila, da namerava predlagati sklic seje odbora DZ za notranje zadeve ter komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti.

Protestniki poškodovali tudi notranjost centra

Ekipa Centra Rog je očitke protestnikov ob četrtkovem odprtju centra zavrnila. Kot so zapisali za medije, je bilo v stavbi okoli tri tisoč ljudi, veliko meščanov pa se temu ni moglo pridružiti, ker so jim vstop "preprečevali nasilni protestniki", kar so obsodili. Prav tako so obsodili uničevanje javne lastnine. Protestniki so po njihovih navedbah poškodovali tudi notranjost centra, "nato pa so se nekateri od njih še okrepčali na pogostitvi, kar so arogantno objavljali tudi na družbenih omrežjih".

Mol: Škodo bomo sanirali, vsa dokumentacija bo predana policiji

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) so zapisali, da kot lokalna skupnost nimajo težav s skupinami ali posamezniki, ki izražajo nasprotna stališča. Težava pa nastane, ko postane izražanje mnenj nasilno, zato kakršnikoli vandalizem obsojajo.

"Žal se je včeraj, ob odprtju Centra Rog, to tudi zgodilo, kar smo videli, ni bil protest, temveč anarhistični pohod. Nasilje je v osnovi znak nespoštljivosti, pa tudi lastne nemoči in jeze," so zapisali. Kot so navedli, so začasnim uporabnikom nekdanje tovarne Rog leta 2017 v okviru sodne mediacije ponudili možnost, da svoje delo nadaljujejo v novih prostorih Centra Rog v velikosti 600 kvadratnih metrov, pri čemer bi imeli v tem delu popolno programsko avtonomijo, a te pobude tedanji uporabniki niso sprejeli.

Popis in ocena škode sta potekala od jutra, vsa dokumentacija pa bo predana policiji. Mol bo škodo sanirala in jo uveljavljala proti neznanim storilcem in tistim, ki so pozivali k protestu, so še zapisali.

Pirc Musarjeva: Uporaba policijskih pooblastil ni bila ustrezna

Včerajšnje dogajanje ob odprtju Centra Rog je komentirala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Ocenjujem, da načelo sorazmernosti pri uporabi policijskih pooblastil včeraj ni bilo ustrezno upoštevano. Javen izraz nasprotovanja je legitimno dejanje vsakega posameznika," je med drugim zapisala Pirc Musarjeva.

Ob tem je poudarila, da izražanja nestrinjanja s poškodovanjem premoženja ne podpira.

Glede na včerajšnje dogajanje ob otvoritvi Centra Rog pozivam k vsakokratni zakoniti, sorazmerni uporabi policijskih pooblastil in spoštovanju človekovih pravic ter dostojanstva pri obravnavanju legitimnih protestov.



Policija: Uporaba prisilnih sredstev je bila upravičena

Četrtkov protest ob odprtju novega Centra Rog ni bil miroljubne narave, ampak so se iz množice vrstili pozivi po nasilnem vdoru v objekt. Policisti so sredstva za varovanje uporabili sorazmerno, so v popoldanski izjavi za medije povedali na Policijski upravi Ljubljana.

Kot je v izjavi ocenil inšpektor sektorja uniformirane policije PU Ljubljana Ludvik Kastelic, se je zbralo okrog 400 ljudi. Zgradbo so sprva varovali varnostniki, dogodek pa je bil zasebne narave in ni šlo za javno prireditev. Pozneje se je množica začela pomikati proti vhodu v zgradbo Centra Rog in začela pritiskati na vhod in varnostnike.

Ker varnostniki zaradi pritiska množice niso zdržali pritiska, so zaprosili za pomoč policijo, ta pa je onemogočila nasilen vstop v zgradbo. Da so to nameravali storiti, je bilo po besedah inšpektorja mogoče razbrati iz pozivanja posameznikov, ki so želeli vstopiti na dogodek zaprtega tipa.

Redni policisti temu niso bili kos, zato so v nadaljevanju odredili intervencijo posebne policijske enote, ki je s kordonom zavarovala vhod in objekt. Kastelic je ob tem poudaril, da so ves čas pozivali množico in najbližje posameznike, naj prenehajo, a tega niso upoštevali. Zato so uporabili osnovna oziroma najmilejša prisilna sredstva - telesno silo, palico in varnostne ščite.

Po podatkih policije so neznani storilci z grafiti poškodovali tudi dve službeni vozili policije.

Notranji minister Poklukar zahteva poročilo policije

Z ministrstva za notranje zadeve so medtem sporočili, da je minister Boštjan Poklukar prek Direktorata za policijo in druge varnostne naloge zahteval poročilo.

Minister Poklukar ob tem poudarja, da je vsakršno prejudiciranje ravnanja in delovanja policije, preden so znane vse okoliščine, neprimerno.