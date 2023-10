Na mestu nekdanje tovarne Rog je nocoj z odprtjem fotografske razstave avtorjev Branka Čeaka in Jureta Horvata ob preobrazbi nekdanje tovarne Rog v kreativno in družabno središče vrata odprl Center Rog. Odprtje je pospremil protest neuporabnikov centra Rog in njihovih podpornikov, posredovali so policisti specialne enote policije.

Kot je na odprtju povedala direktorica Centra Rog Renata Zamida, center zaganjajo natanko sto let od prvega zagona proizvodnje v teh prostorih, kjer se je začelo s strojarno kož, po drugi svetovni vojni pa so tu izdelovali pisalne stroje in kolesa. Tovarno kot Center Rog ohranjajo v funkciji proizvodnega prostora z devetimi skupnostnimi delavnicami, ki so srce te hiše in so namenjene vsem, ki iz idej ustvarjajo uporabne objekte. Skoraj polovico stavbe predstavljajo studii za kreativce, ki razvijajo kreativne in družbeno koristne izdelke. Predvsem pa hiša z novim steklenim prizidkom in javno knjižnico razpira prostor vsem ter je na voljo za druženje in delo, je še povedala.

Ljubljanski župan Zoran Janković je v nagovoru spomnil na skupščino z rogovci pred 17 leti v Mestni hiši, kjer so se, kot je poudaril, dogovorili troje - da ne bo več kot sto ljudi naenkrat v stavbi zaradi varnosti, da v njej ne bo nihče prenočeval in da, ko se bo mesto odločilo za prenovo in jih o tem obvestilo, zapustijo nekdanjo tovarno Rog.

Ko pa so novi generaciji sporočili, da gredo v prenovo, so se po Jankovićevih besedah začeli spori, ki so se končali na sodišču. Vrhovno sodišče je odločilo v prid Mestne občine Ljubljana in sodba je pravnomočna, kar je bila tudi podlaga, da so lahko začeli prenovo nekdanje tovarne Rog. Poudaril je, da je komisija, ki je objekt prevzela ob 6. uri zjutraj, našla objekt prazen.

V Centru Rog je v pritličju mesto našlo devet proizvodnih laboratorijev, med njimi tekstilni, steklarski in lesarski, ki bodo delovali po načelu "naredi si sam". Pet bivalnih delovnih prostorov v najvišjem nadstropju bo namenjenih bivanju in delu tujih gostov s ciljnih področij Centra Rog.

Foto: Ana Kovač Knjižnica Rog iz mreže Mestne knjižnice Ljubljana (Mol) bo na skoraj 300 kvadratnih metrih ponujala 18 tisoč enot knjižničnega gradiva - leposlovje za vse starostne skupine ter strokovno gradivo in serijske publikacije s področja ustvarjanja ter kreativnih industrij.

Foto: Ana Kovač V pritličju bo šest manjših trgovin, kjer bo mogoče poleg izdelkov lokalnih kreativcev kupiti tudi nekatere izdelke, ki so nastali v Centru Rog, na nekdanjem tovarniškem dvorišču je nastal Park izbrisanih.

Posameznikom in kolektivom, ki delujejo na področjih, kot so urbano rokodelstvo in obrt, produktno in modno oblikovanje, arhitektura in inženirstvo ter uporabne umetnosti, pa je v drugem in tretjem nadstropju na voljo 19 delovnih studiev, piše na spletni strani Centra Rog.

Odprtje Roga zaznamoval protest, na delu tudi policija

Je pa današnje slovesno odprtje prenovljenega objekta zaznamoval protest nekdanjih rogovcev.

Protestniki, nabralo se jih je nekaj sto, so se pred Centrom Rog začeli zbirati uro pred napovedanim začetkom uradnega odprtja. S transparenti ter ob bobnanju in žvižganju so večkrat obkrožili poslopje Centra Roga, malo pred 7. uro pa so se ustavili pred vhodom v center in želeli vstopiti, kar so jim preprečili varnostniki. Vhod so nato prišli varovat policisti specialne enote policije.

Podporo protestnikom so sicer izrazili v sindikalni konfederaciji Glosa - Zasuk, nasprotovanje izvedbi Centra Rog in podporo prizadevanjem za ohranjanje avtonomnih prostorov pa so danes izrazili tudi v lokalnem odboru Levica Ljubljana.

Nocojšnje dogajanje pred Centrom Rog po Jankovićevih besedah kaže na nespoštovanje. Kot je še povedal, so se sicer z nekaterimi rogovci dogovorili za nadomestne prostore, tistim, s katerimi so bili v sporu na sodišču, pa so v postopku mediacije ponujali 600 kvadratnih metrov površin v Centru Rog brezplačno, kar so zavrnili.

Javni zavod Center Rog je Mestna občina Ljubljana ustanovila aprila 2021. Pred tem so na območju nekdanje tovarne Rog več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti.

