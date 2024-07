Vrhunci slovenskega oblikovanja na enem mestu

Društvo oblikovalcev Slovenije (DOS) bo v četrtek v ljubljanskem Centru Rog odprlo pop-up trgovino s prodajno razstavo njihovih članov.

Kot so poudarili, si želijo na enem mestu prikazati produkcijo sodelujočih avtorjev oziroma avtorskih skupin, dvigniti ugled oblikovalske stroke v javnosti in ne nazadnje ljudi spodbuditi k nakupu izdelkov slovenskega porekla.

Izdelki, ki bodo naprodaj, so šli čez sito petčlanske strokovne komisije in so morali ustrezati kriterijem, kot so: ustvarjalna vrednost, estetska dovršenost, funkcionalnost, inovativnost, sodobnost, ekološki vidik, kakovost izvedbe in primerna embalaža.

Izbrani izdelki:

Sodelujoči avtorji so: Nina Bavčer & Jani Bavčer, Luka Boltar, Veronika Buček Rožmanc, Jožica Curk, Anamarija Čuden, Danijela Grgić, Natja Jankovič, Jernej Kropej, Maja Modrijan, Meta Mramor, Jana Mršnik, Ernest Nograšek & Voga d.o.o., Mateja Panter, Darja Remc, Stripburger, Jasna Šafar, Kaja Škerlj, Nataša Šušteršič Plotajs, Anka Štular, Sonja Tomažič in Andrej Rojc, Tanja Zorn Grželj, Lidija Drobež & Mitja Ficko & Sašo Urukalo.