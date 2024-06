V Društvu oblikovalcev Slovenije (DOS) so kritični do predloga za registracijo blagovne znamke "Made in Slovenia" (v prevodu Narejeno v Sloveniji), ki ga je na Urad RS za intelektualno lastnino marca letos vložil Muzej za arhitekturo za oblikovanje. Po oceni DOS bi sprejetje tega predloga omogočilo številne zlorabe in manipulacije ter povzročilo nepopravljivo škodo slovenskemu gospodarstvu, kulturi in najširši skupnosti.

"Pri Made in Slovenia gre za geografsko oznako porekla in za generičen izraz, ki sam po sebi ne omogoča registracije znamke, zato bi takšno vlogo moral Urad RS za intelektualno lastnino že na samem začetku po uradni dolžnosti absolutno zavrniti," so v sporočilu za javnost zapisali v Društvu oblikovalcev Slovenije in dodali, da gre za popolnoma nesprejemljiv predlog.

DOS: To je bolj problematično od Hoferjeve registracije slogana "Kdor ne skače, ni Sloven'c"

V Društvu oblikovalcev Slovenije so izrazili tudi mnenje, da je že samo sprejetje predloga za registracijo blagovne znamke "Made in Slovenia" v obravnavo s strani Urada RS za intelektualno lastnino sporno in še bistveno bolj problematično kot Hoferjeva registracija slogana "Kdor ne skače, ni Sloven'c".

"Trdno smo prepričani, da bi morala država Slovenija sama ustrezno poskrbeti za nadzorovano regulacijo tovrstne označbe porekla. Če bi bila uporaba "Made in Slovenia" regulirana, bi bilo smotrno, da regulacijo izvršuje za to pristojno ministrstvo ali kakšen drug ustrezni organ, ne pa naključni muzej, podjetje ali celo posameznik. Le tako bi namreč lahko strokovno in nepristransko preverjali kvaliteto in izpolnjevanje pogojev za uporabo geografskega porekla na posameznem področju," so zapisali.

DOS: "Očiten namen prilastitve in privatizacije generične oznake geografskega porekla - katere raba bi morala biti prosto dostopna vsem upravičencem, ki svoje izdelke in storitve ustvarjajo v Sloveniji – je odraz zaskrbljujoče in vsesplošne erozije strokovne kompetenčnosti institucij, od ministrstev do uradov, ki so po definiciji dolžne zagotavljati urejenost, transparentnost in nadzor svojih področij." Foto: Shutterstock

Muzeju za arhitekturo in oblikovanje so pri DOS v sporočilu za javnost tudi očitali, da z registracijo tako zelo prepoznavne blagovne znamke sledi povsem parcialnim ciljem z namenom primarne uporabe v tržne namene, in izrazili kritiko, da muzej, kljub temu da še nima potrjene registracije blagovne znamke, v javnih medijih že nastopa kot njen polnopravni lastnik.

"To bi bil svetovni unikum"

V DOS so še zapisali, da bi apropriacija generične označbe porekla Made in Slovenia s strani kateregakoli akterja po načelu "kdor prvi pride, prej melje" pomenila svojevrsten svetovni unikum.

"Nikjer na svetu ni ekskluzivno registriranih blagovnih znamk nacionalnega geografskega porekla (npr. Made in Germany, Made in USA, Made in Japan, Made in China itd.), razen v redkih in specifičnih izjemah (npr. Made in Italy), pa še to v omejenem obsegu, ko v to področje strokovno, strateško in nadzorovano poseže država," so sporočili.

V Društvu oblikovalcev Slovenije vse deležnike, od Urada RS za intelektualno lastnino in gospodarstva do vlade (predvsem Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, pa tudi Ministrstvo za kulturo), zato pozivajo, da preprečijo napovedano neupravičeno registracijo blagovne znamke Made in Slovenia in se lotijo strokovne in sistematične regulacije pojavnosti in pogojev uporabe splošne označbe izdelkov in storitev slovenskega porekla.

Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in Uradu RS za intelektualno lastnino smo poslali prošnjo za komentar kritike predloga za registracijo blagovne znamke Made in Slovenia, ki jo je zapisalo Društvo oblikovalcev Slovenije. Odgovora bomo objavili, ko ju prejmemo.