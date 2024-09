Tako hitro, kot se pri velikih trgovcih širi nabor izdelkov pod lastno blagovno znamko, z izdelkov izginjajo podatki o proizvajalcih živil. Čeprav so državo, proizvajalce in trgovce polna usta o sledljivosti živil, v praksi potrošnike na etiketi v večini primerov čaka zakonski minimum, ki pa je prej kot potrošnikom pisan na kožo velikim igralcem na trgu.

"Pred dnevi je naneslo, da smo s sodelavci govorili o izdelkih Spar in Mercator. Izvedel sem, da na večini živil pod Sparovo blagovno znamko ni mogoče ugotoviti, iz katere države so, kaj šele, iz katerega podjetja ali s katere kmetije. V to sem se tudi sam prepričal ob prvem obisku trgovine," nas je pred dnevi opozoril bralec, ki je svoje trditve podkrepil tudi s fotografijami.

Ker gre za živilo živalskega izvora, je na embalaži navedena tudi številka odobrenega obrata, kjer je bil izdelek proizveden oziroma v tem konkretnem primeru pakiran. Po številki lahko sklepamo, da je bilo živilo pakirano na Hrvaškem. Sicer pa potrošnik na embalaži ne more ugotoviti, ne od kod prihaja meso ne kdo je proizvajalec. Foto: Bralec Kot konkreten primer je navedel sušeni kare blagovne znamke Spar, na embalaži katerega lahko potrošnik prebere le, da je bil proizveden za Spar Slovenija. Pozornejši bodo na embalaži opazili še krog z napisom HR 1521 EU, ki označuje veterinarski nadzor. "Kakšna sledljivost je to? V primeru Spara nimamo nikakršnih informacij o tem, kaj dajemo v usta. Naj ponovim, da je to vzorčni primer za večino izdelkov znamke Spar, ne samo za živilsko branžo," izpostavlja bralec.

Z oznake na embalaži piva blagovne znamke Mercator lahko razberemo zgolj to, da je bilo proizvedeno v Evropski uniji. Foto: Bralec Zgodba je podobna tudi pri drugih trgovcih, kar bralec ponazori s primerom piva blagovne znamke Mercator, za katerega potrošniki izvejo le, da je proizvedeno v EU, čeprav je še nedolgo tega na tem pivu pisalo, da ga za Mercator polni Pivovarna Union.

"Na vas se obračam z vprašanjem, kako je mogoče, da potrošnik nima podatkov o izvoru izdelkov, naj si bo to živilo ali katerikoli izdelek blagovne znamke. Nisem edini potrošnik, ki se sooča s to težavo in ne pišem samo v svojem imenu," pravi bralec.

Da je izdelek iz EU, je pogosto edina informacija

Za pojasnila o tem, kaj o označevanju živil pravi zakon, smo se najprej obrnili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Povedali so, da morajo nosilci živilske dejavnosti (o tem, kdo so to, več v nadaljevanju) v skladu z uredbo EU o označevanju živil državo porekla oziroma kraj izvora navesti le v dveh primerih.

In sicer ko bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede prave države porekla ali kraja izvora, zlasti če bi informacije, priložene živilu, ali označba kot celota sicer pomenila, da ima živilo drugačno državo porekla ali kraj izvora. Drugi primer je, ko gre za sveže, ohlajeno ali zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso. Več o označevanju živil si lahko preberete na tej povezavi.

Na upravi za varno hrano pravijo, da v konkretnih primerih sušenega kareja in piva blagovnih znamk Spar in Mercator "navedba države porekla ali kraja izvora ni potrebna, saj informacije, navedene na živilu, ne zavajajo potrošnika glede kraja izvora". Ob tem opozarjajo, da potrošniki ne bi smeli napačno sklepati, da ime, naziv ali naslov nosilca živilske dejavnosti karkoli povedo o državi porekla ali kraja izvora živila.

Navedba "Proizvedeno za Spar Slovenija d. o. o., Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana, Slovenija" torej nikakor ne pomeni, da je bilo živilo proizvedeno v Ljubljani, temveč je to le naslov nosilca živilske dejavnosti, v tem primeru Spara Slovenija.

Kdo je nosilec živilske dejavnosti?



Nosilec živilske dejavnosti ni proizvajalec živila, kot bi si lahko laik predstavljal, temveč je, kot pojasnjujejo na uradu za varno hrano, zgolj fizična ali pravna oseba, odgovorna za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev živilske zakonodaje. "Nosilci živilske dejavnosti so torej vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo z živili – proizvajalci, predelovalci, distributerji, gostinci in trgovci. V primerih, ki jih navajate, so Spar, Mercator in Tuš nosilci živilske dejavnosti distribucije, točneje maloprodaje oziroma prodaje na drobno," pojasnjujejo na upravi.

Na upravi za varno hrano poudarjajo še, da potrošniki ne smejo enačiti proizvajalca živila in porekla živila, saj sta ta dva podatka (večinoma) različna. "Lep primer ja kava. Proizvajalec kave poznane blagovne znamke je lociran v Sloveniji, kava pa seveda ne izvira iz Slovenije," dodajajo.

Ugotovimo lahko torej, da nosilcem živilske dejavnosti, v tem primeru trgovcem, ki prodajajo izdelke pod lastno trgovsko znamko, po zakonu praktično ni treba razkrivati podatkov o poreklu izdelka. Tega se tudi držijo, čeprav bi te podatke seveda lahko tudi navedli. Zakaj je tako?

Mercator: Ne želimo zavreči že izdelane embalaže

V Sparu pojasnjujejo, da se pri označevanju živil lastne blagovne znamke držijo zakona, ki razkrivanja porekla živila ne predpisuje. A da se kljub temu odločajo za izpostavljanje slovenskih proizvajalcev, kar po njihovih besedah počnejo, ker želijo podpirati domače gospodarstvo in prispevati k večji prepoznavnosti in krepitvi slovenskih blagovnih znamk.

Konkretno so za sušeni kare navedli, da ga proizvaja in pakira poslovni partner na Hrvaškem, sami pa s svojo blagovno znamko Spar stojijo za kakovostjo izdelka.

V Mercatorju prav tako pravijo, da se pri označevanju živil držijo zakona in da kakovost in sledljivost vseh izdelkov ne glede na navedbe na embalaži nadzorujejo notranje in zunanje institucije.

Na konkretno vprašanje, zakaj se pri označevanju porekla izdelkov lastne blagovne znamke držijo zakonskega minimuma, so v Mercatorju odgovorili, da proizvajalce za posamezne izdelke izbirajo na odprtih natečajih. "Zato se lahko ti tudi spreminjajo, spreminjajo pa se tudi statusni podatki proizvajalcev. Vsaka najmanjša sprememba pa bi povzročila, da bi morali zavreči že izdelano embalažo."

So tudi trgovci, ki razkrivajo podatke o proizvajalcih

Čeprav je praksa nerazkrivanja proizvajalca živil lastne blagovne znamke med trgovci precej razširjena in še zdaleč ni omejena na Spar in Mercator, lahko ugotovimo, da nekateri trgovci kupcem vendarle ponudijo več informacij o izdelku.

Foto: Peter Pahor Hofer na embalaži kuhanega pršuta lastne blagovne znamke na primer razkriva tako lokacijo kot ime proizvajalca, ki zanj pakira živilo. Na izdelku je navedeno tudi poreklo svinjine. Podobno smo opazili tudi pri siru, čeprav je treba poudariti, da gre v tem primeru za živilo iz ekološke pridelave.