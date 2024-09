Ali veste, zakaj je hrano bolje shranjevati v steklenih posodah?

1. Varne za uporabo

Iz plastične embalaže pri segrevanju v hrano prehajajo škodljive snovi. Poleg tega lahko plastika hrano obarva ali pa se hrana navzame vonja plastike, zato plastične posode niso najboljša rešitev za shranjevanje hrane. V primerjavi s plastiko je steklo inertno. To pomeni, da ne reagira ob stiku z drugimi snovmi. Zato steklena embalaža ohranja hrano in pijačo svežo dlje časa ter ne vpliva na okus in vonj hrane.

2. Odporne proti visokim in nizkim temperaturam

Plastika se pri visokih temperaturah začne topiti, zato ni primerna za uporabo v pečici ali mikrovalovni pečici, prav tako ne za pomivanje v pomivalnem stroju. Steklene posode so odporne proti vročini in jih lahko segrevate v mikrovalovni pečici, varne so za uporabo v pečici ter jih brez težav čistite v pomivalnem stroju. Nekatere steklene posode lahko uporabljate celo za zamrzovanje hrane.

3. Preproste za vzdrževanje

Plastične površine se hitro opraskajo. V praskah se nato zadržujejo ostanki hrane, ki jih je težko očistiti, kar ustvarja idealne pogoje za rast bakterij. Steklo pa je zaradi svoje gladke površine in vzdržljivosti zelo preprosto za čiščenje ter lahko preživi na stotine čiščenj v pomivalnem stroju.

4. Boljše za okolje

Steklo je v primerjavi s plastiko bolj vzdržljivo, ima daljšo življenjsko dobo in ga je mogoče stoodstotno reciklirati. In še namig: s steklenimi posodami se lahko odpravite celo po nakupih, saj se odlično obnesejo tako za shranjevanje mesa in delikatesnih izdelkov kot tudi živil v rinfuzi, kot so testenine, žita, kaše, semena in oreški. Tako boste nakupovali tako rekoč brez embalaže in s tem poskrbeli za blaginjo okolja.

5. Bolj estetske

Steklo kot tako je lahko čudovit okras. V steklenih posodah na policah lahko na primer shranjujete živila iz rinfuze. Prav tako estetsko pa bo, če boste naravnost iz steklene posode postregli kosilo, kot je lazanja. Tudi solato lahko zmešate, hranite v hladilniku in nato postrežete v isti posodi. Steklene posode so odlične tudi za pripravo in postrežbo sladic, kot je na primer jagodni tiramisu.

Idealna izbira so posode re:fresh

Steklene posode za shranjevanje hrane so nedvomno bolj varna, trajnostna in tudi bolj praktična izbira. Ne veste, katere izbrati? Odlične so inovativne večnamenske steklene posode re:fresh. Omogočajo vam, da se z njimi odpravite v trgovino, kjer vanje zložite nakupljena živila, in jih doma postavite v hladilnik ali zamrzovalnik, v njih marinirate meso ali zelenjavo, pripravite hrano v pečici (brez pokrova) ali jo pogrevate v mikrovalovni pečici (brez pokrova), hrano iz iste posode postrežete gostom, nato pa posode le še zložite v pomivalni stroj. Zaradi praktične in vsestranske uporabe posodo re:fresh priporoča tudi MasterChef 2024 Luka Pangos. Oglejte si njegove trike, nasvete in recepte!

