10.00 V izraelskih napadih v Gazi ubitih najmanj 19 ljudi

9.40 Iran potrdil sodelovanje v sobotnih pogovorih z ZDA v Omanu

V današnjih napadih je bilo med drugim šest ljudi ubitih v napadu na mesto Bejt Lahija na severu, pet pa v mestu Gaza v osrednjem delu enklave. Še več deset ljudi je bilo ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil predstavnik civilne zaščite v palestinski enklavi.

Poleg tega je danes v bolnišnici po poročanju katarske televizije Al Jazeera umrl novinar televizije Palestine Today, ki je utrpel hude opekline v ponedeljkovem napadu izraelskih sil na šotor v mestu Han Junis, v katerem so bili zbrani medijski delavci.

Smrt novinarja Ahmeda Mansurja je po navedbah AFP potrdilo tudi islamistično gibanje Islamski džihad, ki naj bi bilo povezano z medijsko hišo Palestine Today. S tem je število smrtnih žrtev ponedeljkovega napada naraslo na tri, še osem je ranjenih.

Gaza, 7. april 2025 Foto: Reuters

"Preživeli po vsej Gazi so vedno znova prisiljeni v selitve in bivanje na vedno bolj omejenem prostoru, kjer ni mogoče zadovoljiti njihovih osnovnih potreb," je dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric.

Vodje urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA), Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), Unicefa in Svetovnega programa za hrano (WFP) so v skupni izjavi pozvali svetovne voditelje, naj "odločno ukrepajo in zagotovijo spoštovanje temeljnih načel mednarodnega humanitarnega prava".

9.40 Iran potrdil sodelovanje v sobotnih pogovorih z ZDA v Omanu

Teheran je danes potrdil sodelovanje v pogovorih z ZDA, ki naj bi v soboto potekali v Omanu.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek napovedal, da se bodo v soboto začeli neposredni pogovori med ZDA in Iranom na "zelo visoki ravni" glede jedrskega programa. Izrazil je upanje, da bodo pogajanja uspešna, češ da bi raje videl dogovor kot pa "očitno" alternativo, s čimer naj bi imel v mislih vojaški napad.

Na neposredno vprašanje, ali je pripravljen napasti Iran, je Trump odgovoril, da bo Iran v veliki nevarnosti, če pogovori ne bodo uspešni, ker ne sme imeti jedrskega orožja.

Na fotografiji Abas Aragči Foto: Guliverimage

Iran je do zdaj neposredne pogovore, ki jih je zahteval Trump, zavračal in se zavzemal za posredne pogovore.

Da bodo tudi sobotni pogovori taki, je danes ob potrditvi udeležbe sporočil iranski zunanji minister Abas Aragči.

"Gre prav toliko za priložnost kot za preizkus," je na omrežju X zapisal Aragči in dodal, da je žogica na ameriški strani.

Iranska stran je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še sporočila, da bodo pogovori potekali v Omanu, ZDA pa naj bi zastopal Trumpov odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff.

Trump je v času svojega prvega predsedniškega mandata leta 2018 enostransko umaknil ZDA iz jedrskega sporazuma iz leta 2015, v katerem se je Iran zavezal, da bo omejil svoj jedrski program v zameno za odpravo zahodnih sankcij.

Teheran se je dogovora držal še približno eno leto po tem, nato pa začel vse pogosteje kršiti svoje zaveze, na kar so se zahodne države odzvale s krepitvijo sankcij proti Iranu.

Zahodne zaveznice na čelu z ZDA že leta obtožujejo Iran, da si prizadeva za razvoj jedrskega orožja, kar Teheran zanika in vztraja, da dejavnosti bogatenja urana izvaja izključno v miroljubne namene.