Izraelska vojska je v soboto priznala, da so njeni vojaki naredili napako med streljanjem na konvoj s humanitarnimi delavci v Rafi na jugu Gaze, v katerem je bilo 23. marca ubitih 15 ljudi.

Izraelska vojska je doslej trdila, da so vojaki streljali na konvoj vozil brez prižganih utripajočih luči, pa tudi, da konvoj ni imel predhodnega dovoljenja izraelskih oblasti.

V soboto pa je zaokrožil posnetek napada, na katerem so jasno vidna vozila z vklopljenimi utripajočimi lučmi.

Poglejte:

Izraelska vojska vztraja, da je bilo vsaj šest humanitarnih delavcev povezanih s Hamasom, vendar doslej ni predložila nobenega dokaza. Priznava, da so bili neoboroženi, ko so vojaki začeli streljati.

Video, dolg več kot šest minut, je bil posnet iz notranjosti premikajočega se vozila. Prikazuje gasilsko vozilo in reševalna vozila med nočno vožnjo. Vozila se nato zaustavijo drug ob drugem, iz njih pa izstopita dva moška v uniformah. Nekaj trenutkov kasneje je mogoče slišati glas dveh reševalcev in nato rafalno streljanje, zaslon pa postane črn.

Posnetek je z mobilnega telefona ubitega humanitarnega delavca

Posnetek so našli na mobilnem telefonu humanitarnega delavca, ki je bil po navedbah Združenih narodov in palestinskega Rdečega polmeseca (PRCS) eden od 15 pripadnikov reševalnih služb, ubitih 23. marca v napadu izraelskih sil v Rafi.

Med ubitimi je bilo osem članov PRCS, šest pripadnikov civilne zaščite Gaze in en uslužbenec agencije ZN za palestinske begunce UNRWA. Njihova trupla so našli zakopana v bližini Rafe, urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) pa je kraj, kjer so jih odkrili, opisal kot množično grobišče.