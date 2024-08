Hudi boji na rusko-ukrajinski meji: Rusi zavzeli novo vas na vzhodu Ukrajine

Ruska vojska je zavzela vas Timofijivka na vzhodu Ukrajine, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Oblasti ruske obmejne regije Kursk so medtem poročale, da so ukrajinske sile poskušale vdreti čez mejo, a so jih zaustavili ruski vojaki in mejni stražarji, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V ponedeljek so nad Kijevom odjeknile eksplozije.

"Danes dobivamo informacije iz okrožij Sudža in Korenevo o poskusih prodora ukrajinskih oboroženih sil v regijo Kursk," je na Telegramu zapisal vršilec dolžnosti guvernerja Aleksej Smirnov. Dodal je, da so mejni stražarji in ruski vojaki poskus preboja zaustavili.

Ukrainian forces have reportedly crossed into Russia’s Kursk region, launching attacks on the towns of Gogolevka (Гоголевка) and Nikolaevo-Dar’ino (Николаево-Дарьино). Multiple Russian sources have confirmed the incursion, suggesting that Ukraine may be attempting to seize… pic.twitter.com/VkLmeNW0ly — OSINT Aggregator (@AggregateOsint) August 6, 2024

Omenjeni okrožji sta v bližini ukrajinske regije Sumi. Tarča so bila območja okoli mesta Suja, kjer je bilo ranjenih pet ljudi, in okrožje okoli naselja Korenevo, je povedal Smirnov ter dodal, da so ponoči nad Kurskom sestrelili 26 brezpilotnih letal. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je zračna obramba v torek zgodaj nad Kurskom prestregla 13 brezpilotnih letal.

Kijev poskusa prodora v Kursk ni komentiral, so pa lokalne oblasti prebivalce regije Sumi pozvale, naj bodo pozorni na alarme, ki svarijo pred zračnimi napadi.

Ukrajinska vojska je že večkrat za kratek čas vdrla v obmejne ruske regije, pri tem sta pogosto sodelovali dve protikremeljski oboroženi skupini, Legija Svoboda Rusiji in Ruski prostovoljski korpus.

Načelnik generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je medtem obiskal ruske vojake v zasedenih delih ukrajinske regije Doneck, je danes še sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi in objavilo videoposnetek srečanja z vojaki.

V ponedeljek Rusi z balističnimi raketami nad Kijev

V Kijevu je v ponedeljek pozno zvečer odjeknilo več močnih eksplozij. Sledila je sirena za zračno nevarnost.

Da so odjeknile eksplozije, je na omrežju X objavila tudi ukrajinska političarka Lesja Vasilenko.

Explosions in #Kyiv. Right after air raid sirens went off. And the forever question: do we wake the kids? Bathroom or bomb shelter? Or do we pray and trust the air defence like we always do? pic.twitter.com/J7UJwz3HeO — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) August 5, 2024

Kijevska mestna vojaška uprava je kasneje sporočila, da naj bi Rusija v napadu uporabila balistične rakete iskander-M ali KN-23.

"Sovražnik je v ponedeljek okoli 23. ure izstrelil balistične rakete v smeri Kijeva in njegovih predmestij. Prva poročila kažejo, da je agresor uporabil balistično orožje, kot sta iskander-M ali KN-23," so zapisali. Poročil o žrtvah in škodi na srečo ni bilo.