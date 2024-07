Putin se je pri ribolovu izmuznil sankcijam

Po ruskem napadu na Ukrajino so ZDA in EU uvedle gospodarske sankcije proti Rusiji. Medtem ko so ZDA na seznam uvrstile tudi prepoved uvoza ruskih rib, je bila EU milejša. Prepovedala je sicer uvoz ruskega kaviarja in školjk, ne pa tudi rib. Zato ruske ribe še vedno nemoteno prihajajo na evropski trg, kar Rusiji prinaša krvavo potrebne devize. To seveda jezi Ukrajince in zagovornike trših sankcij proti Rusiji.

Rusija je četrta največja proizvajalka rib na svetu. Lokalna ribiška industrija vsako leto iz vode potegne 4,7 milijona ton živali. Rusija ribe izvaža po vsem svetu. Po podatkih Združenih narodov je bila vrednost tega izvoza leta 2022 7,4 milijarde dolarjev (6,8 milijarde evrov). Ruski izvoz rib v zadnjih letih narašča, tudi zato, ker prepoved uvoza ruskih rib ni na evropskem seznamu sankcij proti Rusiji.

Poceni ribe priljubljene pri gostincih

V skladu s politiko EU tudi Švica ne prepoveduje uvoza ruskih rib. Lani so tako švicarski trgovci uvozili 646 ton ruskih rib, kar ustreza vrednosti več kot 7,2 milijona frankov (7,55 milijona evrov), piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Poceni ribe iz Rusije so še posebej priljubljene v gostinstvu. Pri izračunu cene menija namreč šteje vsak cent. Veletrgovec Transgourmet, ki sodi v skupino Coop, na primer prodaja fileje sladkovodnega ruskega ostriža po 17,90 franka (18,8 evra) za kilogram.

ZDA strožje pri ribolovu

Ostriževo poreklo je jasno navedeno na spletu: ujeto v Rusiji, predelano v Kazahstanu. Za primerjavo: švicarski ostriž stane skoraj trikrat več – več kot 50 frankov (52,4 evra) za kilogram. Na švicarski trg množično prihajajo tudi morske ribe, ki jih Rusija intenzivno lovi v severozahodnem Tihem oceanu.

EU ruskih rib ni dala na seznam sankcij. Države EU tako iz Rusije po navedbah Al Džazire letno uvozijo za okoli milijardo evrov rib. Strožje so ZDA, ki so prepovedale tudi uvoz ruskih rib, a je Rusom uspevalo ribe, kot so v severozahodnem Tihem oceanu ujete trske, izvoziti na ameriški trg s pomočjo posrednikov, kot je Kitajska. Foto: Guliverimage

Če je Evropa pri ruskih ribah popustljiva do Rusije, pa so ZDA veliko trše. Ribe so prišle na seznam sankcij že takoj na začetku – marca 2022. Lani je bil ameriški predsednik Joe Biden celo prisiljen zaostriti zakon, ki je prepovedal uvoz ruskih rib, in sicer zato, ker je Rusija izvažala svoje ribe na ameriški trg prek Kitajske.

Moskva s pomočjo Kitajske zaobšla ameriške sankcije?

Rusija je namreč ribe in morske sadeže, ujete v ruskih vodah, poslala na Kitajsko. Tu so jih po trditvah Američanov predelali v tovarnah, kjer kot suženjska delovna sila delajo Ujguri. Iz Kitajske so ruske ribe in morski sadeži na koncu prišli na ameriški trg.

Republikanski kongresnik z Aljaske Dan Sullivan je pri predstavitvi zaostritve zakona dejal, da strožja prepoved uvoza ne bo škodovala le Putinovemu vojnemu stroju, ampak bo tudi prispevek k boju proti kitajskemu prisilnemu delu.

Ukrajinci: Riba smrdi pri glavi

Ukrajina pozdravlja takšna prizadevanja. Ukrajinska radnica Agija Zagrebelska, odgovorna za politiko sankcij, je Al Džaziri zastavila retorično vprašanje: "Ali so življenja nekaj sto Ukrajincev vredna toliko kot rak ali losos?" Sporočilo Kijeva EU in Švici je: Riba smrdi pri glave. Kdor kupuje ruske ribe, podpira Vladimirja Putina, še piše Aargauer Zeitung.