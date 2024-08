Ukrajinski droni na jugu Rusije napadli skladišča goriva

Ukrajinski brezpilotni letalniki so preteklo noč na jugu Rusije napadli skladišča goriva. V več skladiščih so po napadih izbruhnili požari, je na Telegramu poročal ruski spletni novičarski portal Mash. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so jih nad Rusijo ponoči prestregli 76. Iz Ukrajine medtem poročajo o ruskih napadih z droni.

Guverner ruske regije Rostov Vasilij Golubev je potrdil napade na okrožji Kamensk in Morozovsk, kjer so poškodovali več skladišč goriva. Ukrajinske oborožene sile so sporočile, da so zadele letališče Morozovsk, tudi tamkajšnje skladišče streliva, kjer so bile shranjene vodene letalske bombe. Tamkajšnje oblasti teh navedb niso komentirale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner Rostova je še povedal, da so zgolj nad to regijo opazili 55 ukrajinskih brezpilotnikov. Po poročanju portala Mash, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, sta bili v tej regiji tarči napadov tudi ruski letalski oporišči Morozovsk in Milerovo.

V regiji Orjol naj bi se dva ukrajinska drona zaletela v visoko stavbo v vasi Žilino. Poškodovanih je več nadstropij, o morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

O napadu dronov poroča tudi Rusija

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je v regijah ob meji z Ukrajino uničilo najmanj 76 brezpilotnih letal, ki jih je izstrelila Ukrajina, od tega 36 nad Rostovom in 17 v regiji Orjol.

O sestreljenih ukrajinskih dronih po navedbah AFP poročajo tudi iz regij Kursk in Belgorod. Guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov je dejal, da so ukrajinske sile napadle skladišče nafte, kjer je zagorelo eno od skladišč, vendar ni bilo žrtev.

Iz Ukrajine medtem poročajo o ruskih zračnih napadih, v katerih so ponoči uporabili 29 dronov šahed iranske izdelave. Po podatkih ukrajinskih letalskih sil so sestrelili 24 brezpilotnih letal.

Lokalni uradniki v ukrajinski regiji Vinice so sporočili, da je bila v ruskih napadih poškodovana kritična infrastruktura, a niso navedli podrobnosti.