Rusija napadla Kijev z več deset droni

Ruska vojska je preteklo noč z več deset brezpilotniki napadla cilje v Kijevu in drugih delih Ukrajine. "Nad območjem Kijeva in na obrobju prestolnice so v dveh valovih sestrelili več kot 40 dronov," so na Telegramu sporočile ukrajinske oblasti in dodale, da niti eden v Kijevu ni zadel cilja.