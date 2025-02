Policijska akcija na Brdu v Ljubljani #video

Na cesti Pot Rdečega križa je danes posredovalo več policijskih patrulj in reševalcev. Kot so za Siol.net pojasnili na PU Ljubljana, so policisti ustavljali voznika, ki se kljub pozivom policije ni ustavil.

Ker je šlo za osebo, ki potrebuje zdravniško pomoč, s svojo vožnjo pa je ogrožala sebe in druge udeležence v prometu, je bilo na kraj napotenih več policijskih ekip.