Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
3. 12. 2025,
22.10

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Celtic Glasgow Wilfried Nancy

Sreda, 3. 12. 2025, 22.10

1 ura, 9 minut

Wilfried Nancy prevzema Celtic

Francoz na čelu škotskega prvaka

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Wilfried Nancy | Wilfried Nancy je novi trener Celtica. | Foto Guliverimage

Wilfried Nancy je novi trener Celtica.

Foto: Guliverimage

Celtic iz Glasgowa bo naslednji dve leti in pol vodil francoski strateg Wilfried Nancy, ki se bo prvič preizkusil v evropskem nogometu.

Oseminštiridesetletni Francoz je doslej deloval v ZDA, nazadnje je bil član Columbus Crew, treniral je tudi Montreal, škotsko zasedbo pa bo prevzel iz rok Martina O'Neilla, ki je ekipo prevzel potem, ko je Brendan Rodgers odstopil zaradi nestrinjanja s politiko kluba.

"Zavedam se, kam sem prišel. Celtic je več kot nogometni klub," je dejal Francoz za spletno stran kluba.

Celtic je na Škotskem osvojil 13 od zadnjih 14 državnih prvenstev. Edini naslov mu je večni tekmec Rangers vzel v sezoni 2020/21.

Timi Max Elšnik
Sportal Timi Max Elšnik se je pošalil in nasmejal Srbe
Celtic
Sportal Že 55. zvezdica za Celtic
Celtic Glasgow Wilfried Nancy
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.