Francoz na čelu škotskega prvaka

Celtic iz Glasgowa bo naslednji dve leti in pol vodil francoski strateg Wilfried Nancy, ki se bo prvič preizkusil v evropskem nogometu.

Oseminštiridesetletni Francoz je doslej deloval v ZDA, nazadnje je bil član Columbus Crew, treniral je tudi Montreal, škotsko zasedbo pa bo prevzel iz rok Martina O'Neilla, ki je ekipo prevzel potem, ko je Brendan Rodgers odstopil zaradi nestrinjanja s politiko kluba.

"Zavedam se, kam sem prišel. Celtic je več kot nogometni klub," je dejal Francoz za spletno stran kluba.

Celtic je na Škotskem osvojil 13 od zadnjih 14 državnih prvenstev. Edini naslov mu je večni tekmec Rangers vzel v sezoni 2020/21.