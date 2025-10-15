Strelka Jasmina Maček po prvem dnevu SP na 38. mestu

Slovenska strelka v trapu Jasmina Maček je na svetovnem prvenstvu v Atenah v današnjih uvodnih dveh serijah zadela 43 od 50 letečih tarč in je na 38. mestu v konkurenci 73 tekmovalk. Njena reprezentančna kolegica Tea Topolovec je z dvema zadetkoma manj na 51. mestu.

Slovenski tekmovalci so prav tako slabe volje zapustili strelski poligon v predmestju grške prestolnice. Prav vsi so uvrščeni v drugo polovico razpredelnice, Denis Vatovec je na 97., Matjaž Lepen (oba 44) na 101., Boštjan Maček (43) pa na 110. mestu med 133 strelci.

V ženski konkurenci je le Nemka Kathrin Murche zadela vseh 50 glinastih golobov, v moški konkurenci pa Maročan Toufik El Hamri in Hrvat Anton Glasnović.

V četrtek bosta na sporedu dodatni dve seriji po 25 strelov, v petek pa bo še zadnja in veliki finale šestih najboljših strelcev oziroma strelk iz kvalifikacijskega dela tekmovanja.

V soboto bo še mešana ekipna tekma, slovenske barve bosta zastopali navezi Maček-Maček in Topolovec-Lepen.

