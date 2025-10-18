Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
18. 10. 2025,
14.40

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
trap Boštjan Maček Jasmina Maček

Sobota, 18. 10. 2025, 14.40

1 ura

SP v trapu

Družinska naveza Maček 19. na mešani ekipni tekmi

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Boštjan Maček | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Družinska strelska naveza Maček je na zadnji tekmi letošnjega svetovnega prvenstva v puški šibrenici v Atenah osvojila 19. mesto na mešani ekipni tekmi, potem ko je skupno zadela 140 letečih tarč. Petinštiridesetletna Jasmina Maček je v treh serijah zadela 68, njen osem let starejši brat Boštjan pa 72 glinastih golobov.

Jasmina Maček | Foto: Aleš Fevžer Jasmina Maček Foto: Aleš Fevžer Druga slovenska kombinacija Tea Topolovec - Matjaž Lepen je tekmovanje v olimpijski strelski disciplini s 134 zadetki končala na 40. mestu. Topolovec je zadela 65, Lepen pa 69 letečih tarč.

V konkurenci 54 strelskih parov so si obračun za zlato kolajno izborili Alessia Iezzi in Massimo Fabbrizi iz Italije ter Alessandra Perilli in Gian Marco Berti iz San Marina, za bronasto pa Ava-Elizabeth Zaher in Walton Eller iz ZDA ter Maggy Ashmawy in Ahmed Zaher iz Egipta.

Za najboljšo slovensko uvrstitev na letošnjem SP v predmestju grške prestolnice je poskrbela Jasmina Maček, ki je na tridnevni tekmi zasedla 37. mesto. Njena 23 let mlajša reprezentančna kolegica Tea Topolovec je tekmovanje končala na 69. mestu.

Od treh slovenskih predstavnikov v moški konkurenci je Denis Vatovec osvojil 48., medtem ko sta Lepen in Maček zasedla 80. oziroma 81. mesto.

Slovenska moška izbrana vrsta je ekipno tekmo končala na 19. mestu, ženska reprezentanca pa zaradi premajhnega števila tekmovalk ni nastopila v tej konkurenci.

Jasmina Maček
Sportal Jasmina Maček dosegla najboljši slovenski izid
trap Boštjan Maček Jasmina Maček
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.