Družinska naveza Maček 19. na mešani ekipni tekmi

Družinska strelska naveza Maček je na zadnji tekmi letošnjega svetovnega prvenstva v puški šibrenici v Atenah osvojila 19. mesto na mešani ekipni tekmi, potem ko je skupno zadela 140 letečih tarč. Petinštiridesetletna Jasmina Maček je v treh serijah zadela 68, njen osem let starejši brat Boštjan pa 72 glinastih golobov.

Jasmina Maček Foto: Aleš Fevžer Druga slovenska kombinacija Tea Topolovec - Matjaž Lepen je tekmovanje v olimpijski strelski disciplini s 134 zadetki končala na 40. mestu. Topolovec je zadela 65, Lepen pa 69 letečih tarč.

V konkurenci 54 strelskih parov so si obračun za zlato kolajno izborili Alessia Iezzi in Massimo Fabbrizi iz Italije ter Alessandra Perilli in Gian Marco Berti iz San Marina, za bronasto pa Ava-Elizabeth Zaher in Walton Eller iz ZDA ter Maggy Ashmawy in Ahmed Zaher iz Egipta.

Za najboljšo slovensko uvrstitev na letošnjem SP v predmestju grške prestolnice je poskrbela Jasmina Maček, ki je na tridnevni tekmi zasedla 37. mesto. Njena 23 let mlajša reprezentančna kolegica Tea Topolovec je tekmovanje končala na 69. mestu.

Od treh slovenskih predstavnikov v moški konkurenci je Denis Vatovec osvojil 48., medtem ko sta Lepen in Maček zasedla 80. oziroma 81. mesto.

Slovenska moška izbrana vrsta je ekipno tekmo končala na 19. mestu, ženska reprezentanca pa zaradi premajhnega števila tekmovalk ni nastopila v tej konkurenci.