Avtor:
K. M.

Petek,
3. 10. 2025,
17.01

Petek, 3. 10. 2025, 17.01

Sankcionirana ruska ladja znova videna v severnokorejskem pristanišču za orožje

Tanker Lady R. | Konec septembra je Lady R. prispela v pristanišče Rason. | Foto Guliverimage

Konec septembra je Lady R. prispela v pristanišče Rason.

Foto: Guliverimage

Ruska tovorna ladja Lady R, sankcionirana zaradi nezakonite trgovine z orožjem s Severno Korejo, se je ta teden prvič po dveh mesecih ponovno pojavila v severovzhodnem pristanišču Rason, verjetno kot del tekočih dobav orožja v Moskvo, poroča United24.

Lady R je bila opažena v ruskem pristanišču Vostochny med 24. in 26. septembrom, nato pa je konec meseca septembra prispela v Rason. V sredo je ladja raztovorila kontejnerje in se do četrtka premaknila na sosednji pomol, da bi pobrala pomorske kontejnerje, ki so se tam kopičili od sredine septembra.

Natančna vsebina pošiljk ostaja neznana, vendar Rusija od avgusta 2023 večkrat prevzema kontejnerje iz omenjenega pristanišča. Analitiki tudi ugotavljajo, da nekateri kontejnerji ostanejo na pomolu več tednov, kar povečuje možnost, da so pogosto prazni.

Orožje iz Severne Koreje v Rusijo tudi preko železniške povezave 

Medtem so Združene države Amerike, Ukrajina in Južna Koreja obtožile Pjongjang, da je Rusiji dobavil milijone topniških granat in različnih orožnih sistemov, vključno s kratkodometnimi balističnimi raketami serije Hwasong-11 in protitankovskimi vodenimi raketami za uporabo v obsežni invaziji na Ukrajino.

Hkrati strokovnjaki opozarjajo, da bi se lahko čezmejne železniške povezave med Rusijo in Severno Korejo uporabile tudi za vzdrževanje tajnega orožarskega cevovoda.

