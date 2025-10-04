Bonitetna agencija Fitch je Sloveniji zvišala oceno z A na A+ in ji pripisala stabilne obete. Odločitev sledi spomladanskemu izboljšanju obetov in po mnenju finančnega ministrstva potrjuje zaupanje vlagateljev v slovensko gospodarstvo in fiskalno politiko.

Agencija Fitch je bonitetno oceno zvišala zaradi napredka Slovenije na več področjih, predvsem pri javnih financah, ki že dalj časa izkazujejo dobre rezultate. Bonitetna hiša pričakuje, da bo Slovenija ohranila uravnotežen javnofinančni saldo, kar bo omogočilo nadaljnje zniževanje dolga ob vzdrževanju visokih likvidnostnih rezerv, so zapisali na finančnem ministrstvu.

Dolg pod 60 odstotkov BDP do leta 2029

Javni dolg se je od leta 2020, ko je znašal 80,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), do leta 2024 znižal na 66,6 odstotka. Fitch ocenjuje, da se bo delež dolga do leta 2029 zmanjšal na približno 60 odstotkov BDP.

Velike likvidnostne rezerve po oceni Fitch predstavljajo pomembno varnostno mrežo, obenem pa se Slovenija lahko pohvali s preudarnim upravljanjem dolga. To se kaže v široki razpršenosti vlagateljev, dolgi povprečni ročnosti dolga (devet let) ter nizkih stroških servisiranja.

Pozitiven pogled na reforme in gospodarsko odpornost

Fitch med razlogi za izboljšanje ocene izpostavlja tudi napredek pri strukturnih reformah zdajšnje vlade, ki po mnenju agencije zmanjšujejo fiskalne pritiske, povezane s staranjem prebivalstva, na srednji in dolgi rok.

Slovensko gospodarstvo agencija ocenjuje kot odporno, trenutno upočasnitev gospodarske rasti pa vidi kot prehodno. V naslednjih dveh letih pričakuje stabilno, zmerno rast okoli dveh odstotkov letno.

V desetih letih le dve zvišanji

Agencija Fitch je Sloveniji v zadnjem desetletju bonitetno oceno zvišala le dvakrat – leta 2016 z BBB+ na A- in leta 2019 z A- na A. Z najnovejšim zvišanjem se Slovenija pridružuje skupini evropskih držav z enako oceno, med katerimi so Francija, Belgija, Estonija in Malta.

Prihodnje spremembe bonitetne ocene bodo po oceni Fitch odvisne predvsem od gibanja razmerja med javnim dolgom in BDP ter od fiskalne politike in vzdržne gospodarske rasti v prihodnjih letih.