Agenciji Moody's in Fitch potrdili bonitetno oceno Slovenije

Kot so sporočili s finančnega ministrstva, je agencija Moody's izboljšanje obetov za prihodnjo oceno Slovenije utemeljila z vse večjo verjetnost trajnega izboljšanja fiskalnega položaja Slovenije, ki izhaja iz procesa proračunske konsolidacije, ter s tem, da je Slovenija v postopku priprave pokojninske reforme. Ta predlaga ukrepe, ki bi ublažili fiskalne stroške staranja prebivalstva in podprli potencial države za gospodarsko rast.

Agencija Moody's v obdobju od leta 2024 do leta 2026 predvideva zmerno gospodarsko rast in zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter javnega dolga v deležu bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2026. Ob tem pričakuje, da bo dostopnost virov financiranja za Slovenijo ostala visoka. Visoke likvidnostne rezerve po mnenju agencije državi omogočajo udoben likvidnosti položaj, medtem ko preudarno upravljanje z dolgom državo ščiti pred tveganjem močnejše rasti obrestnih mer, so povzeli.

Agencija Fitch Ratings potrditev bonitetne ocene Slovenije pri A s stabilnimi obeti po navedbah ministrstva med drugim utemeljuje s svojimi projekcijami gospodarske rasti in upadanja javnofinančnega primanjkljaja ter postopnega zniževanja dolga v deležu BDP do leta 2026. Tudi agencija Fitch opaža napredek Slovenije pri strukturnih reformah, so dodali.