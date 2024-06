Naložbe v sklopu projekta Motion, ki so jih izvedli v sedmih letih, odkar je Palomo prek sklada Eco Investment prevzela slovaška skupina SHP, vključuje dve novi konfekcijski liniji, hitro in napredno paletizacijo ter avtomatizirano visokoregalno skladišče gotovih izdelkov.

Novo avtomatizirano skladišče, zaradi katerega so morali porušiti del starih objektov in zgraditi popolnoma nove stavbe, ima deset nadstropij in 24.760 paletnih prostorov. Omogoča učinkovit transport brez ozkih grl in 100-odstotno sledljivost palet ter tako prinaša nižje obratovalne stroške skladiščenja in interne logistike.

"Naložba Palomi zagotavlja dolgoročno perspektivo pomembne tradicije papirništva v Sladkem Vrhu"

Kot je poudaril predsednik holdinga Eco Investment Milan Filo, naložba Palomi zagotavlja dolgoročno perspektivo pomembne tradicije papirništva v Sladkem Vrhu ter ohranja in krepi tako ugled kot tržni položaj Palome ter mednarodne skupine SHP.

"Že leta 2021 smo ob zagonu novega papirnega stroja napovedali, da nadaljujemo z investicijami. Današnji dogodek je dokaz, da smo obljubo držali. in kljub resnim izzivom v gospodarskem okolju uspešno nadaljujemo poslovanje," je dodal Filo.

Paloma je od leta 2017 del mednarodne skupine SHP Group s sedežem v Bratislavi. Gre za vodilnega proizvajalca higienskih papirnih izdelkov v centralni in jugovzhodni Evropi z letnimi prihodki nad 200 milijonov evrov. Skupina zaposluje več kot 1800 ljudi in je v lasti Eco Investmenta, zasebnega holdinga s sedežem v Pragi, ki je v lasti Milana Fila. Foto: Marko Vanovšek

Današnjega dogodka so se udeležili tudi predsednik vlade Robert Golob, gospodarski minister Matjaž Han ter minister za finance Klemen Boštjančič. Kot je ob tem poudaril Golob, gre za izjemno pomembno investicijo, predvsem pa sporočilo, da se takrat, ko najdemo investitorja iz panoge, ki je pripravljen vložiti lasten denar v digitalno transformacijo in zeleni preboj, zgodijo dobre stvari.

"Ravno Paloma je dokaz tega. Investitor je vztrajal kljub energetski krizi in pandemiji ter izpeljal načrtovano investicijo. Danes proizvodnja teče, Paloma pa je postala ena najmodernejših tovarn v Evropi z visoko dodano vrednostjo, ki je višja od slovenskega povprečja," je dejal premier in ob tem zagotovil, da bo vlada takšne investitorje še naprej spodbujala.

Po besedah ministra Hana je država vložku lastnikov za investicije dodala osem milijonov evrov, ob tem pa je minister izrazil zaupanje in spomnil na preteklo dogajanje v Palomi in njegovih rodnih Radečah, dveh slovenskih papirniških krajih. Obe podjetji sta namreč nekoč po njegovem imeli nejasno lastništvo in slabo upravo, pri čemer je Han poudaril tudi pomembno vlogo sindikatov, Paloma pa je nato dobila vrhunskega lastnika, je dodal.

Predsednik vlade Robert Golob ob obisku Palome. Foto: STA

Finančni minister Boštjančič je vesel uspehov Palome, s katero je tik pred privatizacijo podjetja tudi poslovno sodeloval. Po njegovem mnenju je to podjetje dokaz, da so lahko tuje investicije tudi zelo uspešne in pozitivne.

Po besedah predsednika uprave Palome Stevana Lomića se je, tako kot večina gospodarskih panog, tudi industrija proizvodnje higienskih papirjev v Evropi morala soočiti s težkimi razmerami na trgu. "Nepredstavljivo visoki dvigi vhodnih stroškov in nihanje razpoložljivosti materialov so močno vplivali na naše poslovanje. A kot prodorna družba dokazujemo, da smo tudi v takšnih obdobjih sposobni in zmožni izvajati velike investicije, ki bodo ključ za prihodnje dobro poslovanje našega podjetja," je dodal.

Napovedanih še več investicij

Predsednik uprave skupine SHP Richard Žigmund je napovedal nadaljnja vlaganja v Sladkem Vrhu, saj je v gradnji nova proizvodna linija za robčke v vrednosti 11 milijonov evrov, ki bo začela obratovati prihodnje leto. Ob tem za leti 2026 in 2027 načrtujejo tudi vlaganja za povečanje energetske učinkovitosti.

Trenutna zmogljivost Palominih linij omogoča proizvodnjo 80.000 ton izdelkov letno. Žigmund sicer ni želel izdati, v kolikšni meri so te zmogljivosti izkoristili lani, a je dejal, da ne v celoti. Leto 2023 so zaključili s 130 milijoni evrov prihodkov, kar je za desetino več kot leto prej, in z okoli desetimi milijoni evrov dobička iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA).

