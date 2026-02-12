NLB Skupina je lani pridelala 503,1 milijona evrov čistega dobička, kar je dva odstotka manj kot v letu 2024. Dobiček skupine je tako tretje leto zapored presegel pol milijarde evrov. Prihodki največje bančne skupine s sedežem v Sloveniji so narasli za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov. Vodstvo poslovanje skupine označuje za visoko uspešno.

V letu 2025 je rast poslovanja v Jugovzhodni Evropi, ki je regija delovanja skupine, po pojasnilih vodstva NLB ostala stabilna, povpraševanje po bančnih storitvah pa visoko. "Okolje v širši regiji je pozitivno vplivalo na uspešnost poslovanja NLB Skupine," so zapisali ob objavi poslovnih izidov.

Dejstvo, da je celoletni čisti dobiček tretjič zapored presegel pol milijarde evrov, po navedbah NLB potrjuje "visoko uspešnost poslovanja skupine, solidno rast posojil in odpornost poslovnega modela kljub pritiskom na obrestne marže".

Z rastjo posojil izničili učinek nižjih obrestnih mer

V NLB pravijo, da so z močno rastjo posojil - obseg posojil strankam je lani narasel za 14 odstotkov - uspešno izničili učinek nižjih obrestnih mer zaradi denarne politike Evropske centralne banke. Čiste obresti so tako narasle za en odstotek na skoraj 947 milijonov evrov, celotni prihodki pa za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov.

"Čisti obrestni prihodki so se stabilizirali in začeli izboljševati, pri čemer so učinki znižanja obrestnih mer v izkazu poslovnega izida in na bilančnih postavkah večinoma že absorbirani, kar predstavlja trdno osnovo za rast prihodkov na podlagi nadaljnje rasti obsega poslovanja," je zapisal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Banka, v kateri ima država kontrolni delež, sicer pa je njeno lastništvo razpršeno, pričakuje, da bo letos delničarjem izplačala 55 odstotkov lanskoletnega dobička oz. 276,7 milijona evrov, če vmes ne bo pomembnih združitev in prevzemov. To je nekoliko več kot lani, ko je med delničarje razdelila polovico čistega dobička oz. 257,2 milijona evrov.