Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
12.52

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Blaž Brodnjak poslovanje banka dobiček NLB

Četrtek, 12. 2. 2026, 12.52

37 minut

Dobiček NLB Skupine lani znova višji od pol milijarde evrov

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Rezidenca Knafelj, Knafljev prehod. Nepremičnine. NLB | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

NLB Skupina je lani pridelala 503,1 milijona evrov čistega dobička, kar je dva odstotka manj kot v letu 2024. Dobiček skupine je tako tretje leto zapored presegel pol milijarde evrov. Prihodki največje bančne skupine s sedežem v Sloveniji so narasli za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov. Vodstvo poslovanje skupine označuje za visoko uspešno.

V letu 2025 je rast poslovanja v Jugovzhodni Evropi, ki je regija delovanja skupine, po pojasnilih vodstva NLB ostala stabilna, povpraševanje po bančnih storitvah pa visoko. "Okolje v širši regiji je pozitivno vplivalo na uspešnost poslovanja NLB Skupine," so zapisali ob objavi poslovnih izidov.

NLB
Novice Skupina NLB v devetih mesecih s 406 milijoni evrov čistega dobička

Dejstvo, da je celoletni čisti dobiček tretjič zapored presegel pol milijarde evrov, po navedbah NLB potrjuje "visoko uspešnost poslovanja skupine, solidno rast posojil in odpornost poslovnega modela kljub pritiskom na obrestne marže".

Z rastjo posojil izničili učinek nižjih obrestnih mer

V NLB pravijo, da so z močno rastjo posojil - obseg posojil strankam je lani narasel za 14 odstotkov - uspešno izničili učinek nižjih obrestnih mer zaradi denarne politike Evropske centralne banke. Čiste obresti so tako narasle za en odstotek na skoraj 947 milijonov evrov, celotni prihodki pa za pet odstotkov na 1,30 milijarde evrov.

"Čisti obrestni prihodki so se stabilizirali in začeli izboljševati, pri čemer so učinki znižanja obrestnih mer v izkazu poslovnega izida in na bilančnih postavkah večinoma že absorbirani, kar predstavlja trdno osnovo za rast prihodkov na podlagi nadaljnje rasti obsega poslovanja," je zapisal predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Luka Mesec
Novice Mesec Brodnjaku: Žrtve sistema so tisti, ki niti v 60 letih dela ne bi zaslužili ene vaše letne plače #video

Banka, v kateri ima država kontrolni delež, sicer pa je njeno lastništvo razpršeno, pričakuje, da bo letos delničarjem izplačala 55 odstotkov lanskoletnega dobička oz. 276,7 milijona evrov, če vmes ne bo pomembnih združitev in prevzemov. To je nekoliko več kot lani, ko je med delničarje razdelila polovico čistega dobička oz. 257,2 milijona evrov.

NLB
Novice Skupščina NLB potrdila izplačilo drugega dela dividend
NLB
Novice Blokirani: Ko NLB komitentom prepreči, da bi porabili svoj denar
Blaž Brodnjak poslovanje banka dobiček NLB
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.