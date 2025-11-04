Matej Puc je tisti slovenski igralec, ki ga trenutno lahko vidimo povsod. Na nacionalni televiziji je v seriji Takšno je življenje, v kinu ima ta mesec dva filma, na pretočnikih je več njegovih serij in seveda blesti tudi na odrskih deskah Mestnega gledališča ljubljanskega. Za Spotkast je spregovoril o tem, kako ga je ta nenadni naval ujel nepripravljenega, kako to, da vedno igra očeta, kaj ga je pritegnilo k igralstvu in kakšna usoda čaka Križajeve.

Tudi Mateja Puca je presenetilo, da je kar naenkrat toliko prisoten na filmu in televiziji. Tega ne le, da ni načrtoval, zaradi obveznosti mu ni uspelo niti videti vseh filmov, v katerih igra. "Večino teh stvari sem ustvaril leta nazaj, zdaj pa se je vse naenkrat zgrnilo pred oči javnosti. Ampak da, imel sem srečo, da sem imel veliko dela," skromno razloži svojo nenadno priljubljenost.

Čas očetovstva

V uredništvu Trendov smo se že šalili, da je kot Pedro Pascal, ki se je tudi letos pojavil v številnih serijah in filmih, oba pa druži še eno naključje, da namreč igrata v številnih očetovskih vlogah. Te so Puca presenetile. "Moram povedati, da sem pred časom imel zabavno izkušnjo, ko sem prejel klic, da pripravljajo neko snemanje, zgodba pa je o dveh sinovih. Instinktivno sem pomislil, da dobim vlogo starejšega sina, ampak ne, ponudili so mi vlogo očeta," razlaga.

Igralca Mateja Puca lahko te dni med drugim vidimo v seriji Takšno je življenje na nacionalni televiziji, v kinu pa bo ta mesec prisoten s kar dvema filmoma.

To presenečenje ga ni zamorilo, temveč kvečjemu navdušilo: "Na mlajša leta so mi bili bolj namenjeni ljubimci, kar so meni načeloma najdolgočasnejše vloge, zdaj pa z leti in zrelostjo bolj prihajajo na plan očetovske. Ne vem točno, zakaj izberejo mene, ampak tudi sam sem oče in v teh letih."

Starša ne moreš zgolj igrati

Čeprav se igralci na odru ali pred kamero pretvarjajo, da so nekdo drug, to je vso bistvo njihovega poklica, pa Puc razloži, da to delo lahko človeku pomaga pri osebni rasti. "Mislim, da naše zasebno življenje polni našo igralsko malho in tudi obratno. Kar se prek teh vlog naučiš in spoznaš, preneseš tudi v osebno življenje."

Prej omenjeni Pedro Pascal je v nekem intervjuju komentiral, da je skozi filmske in televizijske vloge očetov izkusil, kako je biti oče, čeprav sam nima družine. Matej Puc je glede tega nekoliko nekoliko skeptičen: "Strinjam se in se ne strinjam s to trditvijo. Da si oče v zasebnem življenju, je vseeno nekaj posebnega. Verjamem, da mu poda nek uvid v to, a neke skrbi, ki jih imaš za svoje otroke in traja 24 ur na dan, lahko zares začutijo zgolj starši."

"Neke skrbi, ki jih imaš za svoje otroke in trajajo 24 ur na dan, lahko zares začutijo zgolj starši," pravi Matej Puc, ki so mu včasih ponujali vloge ljubimcev, danes pa očetov.

Edino, kar me je pritegnilo, je bil dramski krožek

Medtem ko so nekateri rojeni igralci in si to želijo že od malih nog, pa je Matej Puc v ta svet prišel po naključju. "V gimnaziji smo morali izbrati obvezne izbirne vsebine in edino, kar me je s tistega seznama pritegnilo, je bil dramski krožek," razlaga. "Tam se je nato zbrala zelo kreativna in talentirana ekipa, tako da me je potegnilo in potem so mi drugi začeli govoriti, da vidijo nekaj v meni in naj se potrudim."

Medtem ko so za mnoge sprejemni izpiti na AGRFT nekaj najbolj stresnega, se on ni obremenjeval: Šel sem na akademijo in sploh nisem vedel, v kaj se spuščam, pa so me sprejeli. Ko sem začel, me je res začelo zanimati in sem se poglobil v filme in gledališče. In tako me je pot vodila do … tega podkasta."

Postbrandovec

Na vprašanje, kdo so njegovi vzorniki in ali mednje sodi Marlon Brando, odgovori, da ni to prava generacija. "Jaz sem član te generacije postbrandovcev, ko smo se zgledovali po de Niru, Pacinu, Hoffmanu, Nicholsonu, ti so mi bili najljubši igralci, potem pa seveda tudi Daniel Day Lewis. Vsak od nas je sanjaril, da bi imel take vloge in naredil tako transformacijo, nisem pa jih posnemal, tega ne moreš."

Na AGRFT se je Matej Puc znašel bolj kot ne po naključju, nato pa se je povsem predal igri.

Zdaj je že v dveh serijah igral ob boku Mile Fürst, ki je v Hiši ljubezni igrala njegovo zaposleno, v seriji Takšno je življenje pa igra njegovo hči, kar je bilo precej naravno, saj se že dalj časa poznata. "Spomnim se je kot mlajšega dekleta, ko smo igrali karte pri njenem očetu in je skakala naokrog, tako da je zrasla pred mojimi očmi in je res krasna in talentirana. Seveda pa ima veliko zanimanj, saj je tudi didžejka in počne še kup drugih reči."

Serija Takšno je življenje je na sporedu na TV Slovenija ob koncih tedna, Zgodbe iz čarobnega vrta so v kinu, film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo bo doživel premiero na Liffu in prihaja v kino konec novembra, v prihodnjem letu pa bo na spored prišel še film To je rop. Na odru MGL je imela nedavno premiero predstava Osvajalec, v kateri ima Matej Puc eno od glavnih vlog in ki je že požela številne pozitivne kritike.

