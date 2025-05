Ti znaki horoskopa so najboljši manipulatorji

Škorpijon

Škorpijoni imajo neizmerno močno čustveno inteligenco in znajo hitro prepoznati tuje motive. Ker so vedno zelo skrivnostni in neprestano analizirajo vse okoli sebe, znajo z ljudmi manipulirati povsem neopazno. Ko nekaj hočejo, izkoristijo svoj šarm in intuicijo, včasih pa se do cilja prebijejo tudi s čustvenim izsiljevanjem.

Dvojčka

Dvojčki znajo vsak cilj doseči z besedami. Ker se znajo prilagoditi vsakemu položaju in pravilno izbrati besede, so izjemno prepričljivi. Vedno vedo, kaj želite slišati od njih, v te besede pa zavijejo lastne interese. Čeprav njihova manipulacija pogosto ni zlonamerna, pa so njihove besede močno orožje, s katerim oblikujejo percepcijo drugih.

Ribi

Ribe imajo izjemno čustveno globino in čeprav so praviloma iskrene, pa takrat, ko nekaj hočejo, čustva izkoristijo za to, da bi to tudi dobile. Znajo se prikazati kot žrtve in pri ljudeh vzbudijo občutek krivde, s tem pa dosežejo zadane cilje. Svoje šibkosti pokažejo le takrat, ko jim to koristi, in s tem učinkovito dosežejo, kar želijo.

Lev

Levi imajo prirojeno karizmo in samozavest, ki privlačita ljudi. Njihova manipulacija običajno sploh ni subtilna, ampak se preprosto postavijo v središče pozornosti in druge prisilijo, da jih podprejo. Čeprav se vedno zdijo odprti in iskreni, zelo dobro vedo, kako vsak dogodek obrniti v svojo korist, in si pri tem pomagajo z vsemi sredstvi.