Pri prenovi Hotela Brdo se vse bolj zapleta

Prenove Hotela Brdo za zdaj ne bo. Ponudbe za prenovo objekta so oddali trije ponudniki, vendar vrednost vseh treh presega razpoložljiva sredstva. Generalni sekretariat vlade se je zato odločil, da naročila za prenovo objekta ne odda nobenemu od ponudnikov.

Na junija objavljeni razpis za izvedbo del na hotelu, ki je že od lanskega leta povsem izpraznjen in zaprt čaka na prenovo, so prispele tri ponudbe. V njih kot vodilni izvajalci nastopajo novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG Oprema in litijski Trgograd, piše STA.

Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je podala prijavo v sodelovanju z Ofis arhitekti iz Ljubljane. Ljubljanska Lesnina MG oprema je v prijavi sodelovala s podjetjem za inženiring MB Oprema iz Ljubljane, litijsko podjetje Trgograd pa z ljubljanskim Rikom in sevniškim Stillesom.

Ponudbe od 31 do 35 milijona evrov

Foto: Brdo.si Vrednost ponudb se je gibala od 31,6 milijona evrov, kjer je ceno postavila Lesnina, do 35,1 milijona evrov, kot so zahtevali v CGP. Trgograd bi hotel prenovil za 32,7 milijona evrov.

Ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena sredstva in so tako nedopustne, zato je generalni sekretariat vlade odločil, da se javno naročilo ne odda, piše v odločitvi o oddaji javnega naročila, objavljeni na portalu javnih naročil, poroča STA.

Vlada bi rada hotel prenovila do 1. julija 2021. Takrat bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU, večji del dogodkov pa se bo odvijal prav na posestvu Brdo in Hotel Brdo naj bi bil reprezentativni namestitveni objekt v času predsedovanja.

Hotel zaprt že več kot leto in pol

Hotel je zaprt že vse od lanskega aprila, ko so stekle priprave na obsežno prenovo in razširitev. Takrat so ga tudi izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti.

Tokratni razpis za prenovo je bil že drugi, prvega je generalni sekretariat vlade ustavil prav tako zaradi previsokih ponudb. Novo vodstvo se je nato maja letos odločilo za cenejšo in hitrejšo prenovo hotela, ki bi stala okoli deset milijonov evrov, končana pa bi bila v letu dni.