Citroën je izdelal novo generacijo C5 aircross, prvi avtomobili bodo na slovenskih cestah že novembra. Glede na začetek predprodaje so znani tudi motorji za avtomobil in izhodiščne cene. Vsa vozila bodo vsaj hibridna, če že ne povsem električna, neelektrificiranih motorjev pa v ponudbi ni več.

Foto: Citroën

Foto: Citroën

Osnovni hibrid je zasnovan okrog 1,2-litrskega bencinskega trivaljnika (100 kW), temu pa sta dodana še 15-kilovatni elektromotor in baterija kapacitete 0,89 kilovatne ure. Skupna sistemska moč pogona je 107 kilovatov (145 "konjev"). Poleg klasičnega hibridna bo v ponudbi še priključni hibrid, ki združuje 110-kilovatni bencinski motor in 92-kilovatni elektromotor (sistemska moč 143 kilovatov oziroma 195 "konjev"), kapaciteta baterije pa je 17,8 kilovatne ure. To napoveduje električni doseg pod sto kilometri. Vgrajen polnilec bo 3,7-kilovatni, za doplačilo pa tudi 7,4-kilovatni.

Pri električni različici bosta bateriji dve - kapaciteti bosta 73,7 kilovatne ure ali 97 kilovatnih ur.

Električni bo praviloma cenejši od priključnega hibrida

Osnovni hibrid bo v Sloveniji stal dobrih 30 tisočakov, z vmesnim paketom opreme pa že skoraj 33 tisočakov. Popusti v primeru financiranja niso vključeni.

Priključni hibrid bo dražji za 8.500 evrov in bo stal natanko toliko kot električna različica z manjšo baterijo. Pri večji je cena višja za 4.800 evrov. Izhodiščna cena električnega C5 aircross pri manjši bateriji je zaradi možnosti osnovnega paketa opreme 39 tisočakov, pri večji z vsaj srednjim paketom opreme že dobrih 46 tisočakov. V primeru uveljavljanja subvencije bosta obe električni različici precej cenejši oz. cenovno primerljivi s priključnim hibridom.

Foto: Citroën