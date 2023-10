Od Savice do Ledvice med zlate macesne #foto #video

Ob Dvojnem jezeru Foto: Matej Podgoršek Fotografije v tem članku so nastale lani 20. oktobra, zdaj pa delim to turo – poimenoval sem jo Od Savice do Ledvice –, da boste v taki pravljici lahko letos uživali tudi vi. Zadnji tedni so bili topli in sončni, zato se macesni še niso obarvali v zlate barve. A zdaj prihaja ohladitev in tako bomo v Dolini Triglavskih jezer (torej med Dvojnim jezerom in jezerom v Ledvicah) tudi letos v drugi polovici oktobra deležni podobnih prizorov.

Najlažji dostop je s planine Blato (cestnina oziroma parkirnina je 20 evrov), nekoliko zahtevnejši pa od koče pri Savici (lani oktobra je bilo parkiranje že brezplačno). In to turo opisujem v naslednjih vrsticah. Za zahtevno markirano pot velja, ker je na posameznih odsekih poti čez Komarčo nekoliko izpostavljena. Tu je pobočje res povsem navpično. A ta del je bil pred nekaj leti na novo urejen in zavarovan z jeklenicami in skobami, tako da je pot vendarle premagljiva tudi za tiste, ki nismo vajeni plezalnih vzponov.

Kako je videti pot čez Komarčo v "zlato" Dolino Triglavskih jezer:

Vzpon čez Komarčo je varovan z jeklenicami in skobami. Foto: Matej Podgoršek S parkirišča pod slapom Savico ne krenemo levo proti Komni, ampak čez potok Savica v smeri Črnega jezera in koče pri Triglavskih jezerih. Že po nekaj minutah hoje po gozdni cesti sledi razcep, kjer krenemo levo navzgor na pešpot. Pot skozi gozd postaja vse strmejša, a se vije cik-cak na sicer poraščeni steni Komarče. Priporočljivo si je nadeti tudi čelado (nevarnost padajočega kamenja). Nekajkrat se nam odpre pogled navzdol proti Bohinjskemu jezeru in navzgor proti Komni. Tik pod vrhom Komarče so na nekaj tehnično zahtevnejših odsekih v pomoč jeklenica in skobe, da je naš korak varnejši. V dobri uri je ta najstrmejši del poti za nami.

Na vrhu Komarče se pot poravna. Ko se nadihamo, nadaljujemo po manjši dolini do Črnega jezera, najnižje ležečega od sedmerih Triglavskih jezer. Ta je obkrožen z jesensko paleto listavcev. Jezero obidemo po desni strani (na razcepu v smeri koče pri Triglavskih jezerih) in nato nadaljujemo s hojo ob robu Lopučniške doline, tudi pod skoraj navpičnimi stenami. Pot se začne znova vzpenjati in pred nami so že prvi zlati macesni.

Pogosto spregledano Črno jezero, najnižjeležeče od sedmerih Triglavskih jezer Foto: Matej Podgoršek

Ko se nam z desne priključi pot s planine Blato (prek Prodov), je ta strmejši odsek premagan. V dveh urah in pol (treh, če smo počasnejši) dosežemo Dvojno jezero, ki ga obdajajo številni macesni v tem času v zlatih barvah.

Panorama z Dvojnega jezera (desno je Tičarica). Kliknite za ogled večje fotografije. Foto: Matej Podgoršek

Ob poti proti Ledvici Foto: Matej Podgoršek Visokogorske koče, tudi koča pri Triglavskih jezerih (1.685 metrov), so zdaj (oktobra) že zaprte, zato nikar ne pozabite na dovoljšnjo količino vode in malico. Pohod velja nadaljevati vse do jezera v Ledvicah oziroma Ledvičke, kot mu rečemo (1.831 metrov). To je tudi največje od Triglavskih jezer (imenujejo ga tudi Veliko jezero), saj je dolgo 320 metrov, široko 120 in globoko do 15 metrov. Do njega je še slaba ura zložnega vzpona, ki pa v zlati pravljici hitro mine. Največ macesnov je na naši levi strani, pod pobočji grebena Velikega Špičja. Zadnji macesni so prav ob in nad Ledvico (v zgornji Dolini Triglavskih jezer je svet že povsem kamnit).

Zlati macesni pod Velikim Špičjem, tik pred Ledvico Foto: Matej Podgoršek

Jezero v Ledvicah (1.831 metrov)



Izhodišče: Koča pri Savici (653 metrov)

Višinska razlika po poti: 1.180 metrov

Čas za vzpon: tri ure in pol (do štiri ure)

Zahtevnost: delno zahtevna markirana pot

Jezero v Ledvicah Foto: Matej Podgoršek Sestopimo po isti poti, mimo koče pri Triglavskih jezerih, Črnega jezera in čez Komarčo. Pravzaprav je sestop čez Komarčo zahtevnejši oziroma je treba biti na izpostavljenih odsekih previdnejši. Če boste dobili občutek, da vam bo neprijetno, obstaja še alternativa za sestop. Pri Dvojnem jezeru krenete desno v smeri Komne in se nato s Komne po nešteto serpentinah spustite do parkirišča pri Savici. Ta pot (od Savice prek Komne do Dvojnega jezera) velja za lahko, je pa precej daljša: za vzpon je na primer predvidenih pet ur (čez Komarčo do Dvojnega jezera pa tri). Pa tudi ni tako zanimiva in je nekoliko bolj adrenalinska kot čez Komarčo. Še za primerjavo: s planine Blato do Dvojnega jezera so dobre tri ure.

Kam še na zlate macesne? O tem smo pisali že minuli petek, ko smo vam predlagali pohod z Rudnega polja na Pokljuki na Tosc in naprej do Velega polja. Če izpustite Tosc, boste z Rudnega polja do Velega polja, kjer ne manjka macesnov, v približno treh urah. Sicer pa so zlati macesni še na Trupejevem poldnevu in na Zelenici v Karavankah, pa na Dleskoškovi planoti nad planino Podvežak in Ravne v Kamniško-Savinjski Alpah.

Pred desetimi dnevi so bili macesni na Velem polju še precej zeleni: