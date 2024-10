Zlati macesni na Zelenici in najlepši pogled na Stol #video

Od zgodnje pomladi pa do jeseni vas vsak petek v rubriki Nasvet za izlet v hribe povabimo na turo na slovenske vrhove in do planinskih koč, občasno tudi prek meja. V naslednjih mesecih, prek zime, pa bodo ti članki na našem portalu le občasni. Ta je še zadnji in destinacija seveda mora biti času primerna. Druga polovica oktobra je za zlate macesne. Letos jih je že od začetka septembra dvakrat, ponekod celo trikrat pobelil sneg, tako da niso tako lepi. A če ujamete lep sončen dan ... Predlagamo vam Zelenico, lahko pa skočite še na malo obiskan vrh s klopco z najlepšim pogledom na Stol.

Če to ni klopca z najlepšim pogledom na Stol!? Foto: Matej Podgoršek Srednji vrh nad Završnico in Zelenico (1.796 metrov nadmorske višine) ni prav množično obiskana slovenska gora, saj se kar nekoliko sramežljivo skriva med mogočnimi in priljubljenimi Begunjščico (2.060 metrov), Vrtačo (2.181 metrov) in Stolom (2.236 metrov). A je ta z borovci poraščen vrh pravzaprav izvrsten razglednik. Nekaj deset metrov od najvišje točke so postavili klopco z najverjetneje najlepšim pogledom na najvišji vrh Karavank, na Stol (kar poglejte v zgornjem videoposnetku s panoramo za 360 stopinj). Tudi do Blejskega jezera se lepo vidi. Ravno zdaj pa bo pravi čas, da se vendarle vzpnete nanj, le zakaj ne kot del krožne ture po Zelenici, ki je v drugi polovici oktobra ena najlažje in najhitreje dosegljivih lokacij za jesensko pravljico z zlatimi macesni. Pod strmimi severnimi pobočji Begunjščice so ti sploh nekaj posebnega.

V videu poglejte, kako je videti vzpon na Zelenico in Srednji vrh:

Macesni na Zelenici in nad njo Begunjščica Foto: Matej Podgoršek Vsi poznamo zlate macesne na Slemenovi špici nad Vršičem (1.911 metrov). Tam je običajno v tem času zares preveč ljudi. Nedavno so zaradi varovanja tamkajšnjega travišča nasuli peščeno pešpot do vrha, kar so številni planinci sprejeli s precej začudenja, lahko bi rekli tudi zgražanja. Je pa do 8. novembra med delovniki cesta na Vršič zaprta (rekonstrukcija vozišča in ureditev parkirišč na vrhu prelaza). Lani smo vas na izlet na zlate macesne povabili na Velo polje (1.680 metrov) v osrčje Triglavskega narodnega parka, predlani pa čez Komarčo v dolino Triglavskih jezer, kjer je med Dvojnim jezerom (1.685 metrov) in Ledvičko (1.831 metrov) v tem času res pravljično.

Kje so še zlati macesni? Na poti na Trupejevo poldne, pa pod vrhovi nad Blejsko kočo na Lipanci, na Uskovnici, planini Konjščica in planini Krstenica, pa na Dleskoškovi planoti (v smeri iz planine Ravne do Križevnika).

Zlati macesni pod pobočji Vrtače, na poti proti Srednjemu vrhu Foto: Matej Podgoršek

Pohodniške ideje Mateja Podgorška lahko na Siol.net spremljate vsak petek.

Upamo, da najdete tudi kaj zase. Mateja lahko spremljate tudi na Instagramu

Instagram.com/matejtravels, še več videov pa na njegovem kanalu na YouTubu.

Z Ljubelja navzgor pod opuščenim smučiščem Zelenica Foto: Matej Podgoršek Za pohod na Zelenico in Srednji vrh parkiramo pred predorom Ljubelj in krenemo navzgor po zdaj že leta opuščenem smučišču Zelenica. Pot, ki gre večinoma po makadamski cesti, je markirana in se začne desno za mostičkom. Gremo mimo sankališča, nekaj višje po nič kaj prijetno strmi cesti, ko so levo nad nami melišča in Begunjščica, desno pa živobarvni listavci pod mejnim grebenom. Ko dosežemo srednjo postajo nekdanje sedežnice, zavijemo levo na pešpot, saj bo ta precej prijetnejša za vzpon kot zelo strma cesta, ki gre v desno. Kakšnih 20 minut se tako vzpenjamo cik cak na pobočje, po kamniti stezi med nizkimi borovci. Od tu je lep pogled navzdol in proti Košutici in Košuti.

Po stezi med borovci se vzpenjamo od srednje postane žičnice proti vrhu Zelenice. Foto: Matej Podgoršek

Koča na Zelenici je odprta od petka popoldne do nedelje zvečer. Foto: Matej Podgoršek V približno uri in po skoraj 500 premaganih višinskih metrih smo pri koči na Zelenici. Ta je odprta tudi izven poletne planinske sezone, trenutno od petka opoldne in do nedelje do 16. ure. Prijazna oskrbnika postrežeta s toplim čajem, okusno hrano in še s čim. Takoj za kočo so že prvi macesni, pred dnevi so bili še svetlorumeni, v naslednjih dveh bi morali zažareti precej bolj zlato. Res pa je, da je bilo letos že nekaj snega in so številne iglice že odpadle.

V gorah je življenje zagotovo čudovito. Še posebej, ko si privoščimo pravo hribovsko malico. Foto: Matej Podgoršek

Do doma na Zelenici je priljubljen družinski izlet, a ga je vredno še malo podaljšati. Vsaj do koče pri izviru Završnice se sprehodite, saj je do nje po najkrajši poti 20, 25 minut. Večinoma gre pot navzdol, kar pomeni kakšne pol ure za povratek, ko vas čaka zložen vzpon.

Macesni pod severnimi stenami Begunjščice, kjer so tudi velika melišča, pozimi priljubljena med turnimi smučarji. Foto: Matej Podgoršek

Pot proti Vrtači in Srednjemu vrhu Foto: Matej Podgoršek Najboljša ideja za razglede in zlate macesne na Zelenici pa je krožna pot. Od koče na Zelenici krenemo prek travnika v desno v smeri Vrtače in Stola. V zložnem vzponu tako počasi pridobivamo višinske metre pod južnim pobočjem Vrtače. Pod nami je vse več macesnov, še posebej, ko pridemo iz gozda in se nam odpre pogled proti zahodu, proti Srednjemu vrhu in Stolu. Ko se dvignemo za kakšnih 200 višincev, dosežemo prvo nemarkirano razpotje (desno gre pot navzgor na Vrtačo). Nadaljujemo naravnost, a že po nekaj minutah sledi markirano razpotje: navzgor na Vrtačo in Stol, navzdol proti koči pri izviru Završnice. Izberemo zadnjo pot.

Srednji vrh nad Završnico. Levo navzgor pogled na Vrtačo. Foto: Matej Podgoršek

Kmalu bomo na naslednjem razpotju, kjer se sestop do koče nadaljuje v levo, v desno gre spodnja pot proti Stolu, naravnost navzgor pa na Srednji vrh. In le zakaj ne bi osvojili še tega razglednika? Sicer je steza precej strma in v mokrem tudi spolzka, a je vzpona samo za 15, največ 20 minut. Z vrha je res vrhunski razgled: proti Bledu, Stolu, na Vrtačo, Begunjščico in z roba navzdol na Zelenico in kočo pri izviru Završnice.

Srednji vrh nad Završnico (1.796 metrov)



Izhodišče: Ljubelj (1.058 metrov)

Višinska razlika: 800 metrov

Zahtevnost: nezahtevna markirana pot

Klopca nekaj deset metrov z najvišje točke Srednjega vrha. Z izvrstnim razgledom na Stol. Foto: Matej Podgoršek

Koča pri izviru Završnice je tik pod Srednjim vrhom. Foto: Matej Podgoršek Sestopimo nazaj do razpotja pod Srednjim vrhom in zdaj res uberemo pot proti koči pri izviru Završnice. Med macesni se hitro spustimo do nje. Tudi ta je ob koncih tedna že odprta. Iz smeri Žirovnice se po njej po gozdni cesti številni pripeljejo tudi s kolesom. Od koče nas nato markirana pot mimo izvira omenjenega potoka prek Zelenice vodi nazaj do koče na Zelenici (že omenjene pol ure za povratek). Nato nas čaka še 45 minut "slaloma" po smučišču Zelenica. Opisan krog je dolg približno 11 kilometrov in ima za 800 višinskih metrov vzpona.

"Slalom" navzdol z Zelenice po že leta opuščenem smučišču. Na izhodišče na Ljubelju. Foto: Matej Podgoršek