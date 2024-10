Visokogorske koče so zaprle vrata, številne nižjeležeče koče še vabijo

Na Planinski zvezi Slovenije pohodnike svarijo, da je v slovenskih gorah marsikje nad 2.200 metri sneg in opominjajo, da so se s prvim oktobrskim koncem tedna visokogorske koče v veliki večini zaprle, sredogorske in in nižjeležeče pa so prešle na zimski delovni čas. Pripravili so naslednji seznam najbolj obiskanih.

Julijske Alpe

V visokogorju Julijskih Alp do junija 2025 lahko prenočite zgolj v zimskih sobah Vodnikovega doma, Staničevega doma, Zasavske koče na Prehodavcih, pri Krnskih jezerih, na Planini pri Jezeru, na Krnu in na Kriških podih. Odprti so tudi vsi bivaki – izjema je le Bivak pod Luknjo – tega in zimsko sobo v Vratih odklenejo, ko zaprejo Aljažev dom v Vratih. Nekaj pogojnega udobja najdemo zgolj na Kredarici, kjer nas lahko zasilno oskrbita dežurna vremenoslovca (postelja in odeje v neogrevani sobi).

Dom na Komni je odprt vse leto (zadnja leta sicer za krajši čas zaprejo novembra), saj je priljubljena destinacija tudi v zimskem času. Foto: Matej Podgoršek

Na zgornji meji sredogorja nas vsak dan še vedno pričakajo oskrbniki doma na Komni (zadnja leta zapirajo samo novembra), koče na Uskovnici, planinskega doma v Tamarju in Erjavčeve koče na Vršiču. V oktobru bo vsak dan odprta še koča na Vojah. Večina preostalih koč, predvsem je govora o sredogorskih, je prešlo na zimski delovni čas. Na planini za Liscem pod Črno prstjo oskrbnik Franci Beguš kuha in streže od četrtka do nedelje (o vremenskih razmerah ažurno sporoča prek družabnih omrežij), ob petkih pa svoja vrata odprejo pod Vršičem (Mihov dom, Koča na Gozdu), v Krnici in na Lipanci (Blejska koča). Ob koncih tedna smo na topel čaj vabljeni na Vogar in Ratitovec, v primeru lepega vremena pa do konca oktobra tudi še na Črno prst nad Baško grapo, na planino Razor nad Tolminom ter do 10. novembra v Lepeno.

Koča na Ratitovcu vabi tudi v zimski sezoni. Foto: Matej Podgoršek

Karavanke

Koča na Kofcah Foto: Matej Podgoršek Dom Pristava, Valvasorjev dom, Andrejev dom na Slemenu, koča na Ljubelju ter Poštarski dom pod Plešivcem nudijo, z nekaterimi izjemami ob ponedeljkih in torkih, vsakodnevno pribežališče žejnim in lačnim planincem. Tako je tudi na Golici, a le še do konca oktobra. Priljubljene postojanke na Robleku, Kofcah, Uršlji gori, Naravskih ledinah, pri izviru Završnice ter na Peci oskrbniki odklenejo ob (lepih) koncih tedna in praznikih.

Kamniško-Savinjske Alpe

Koča na Loki pod Raduho Foto: Matej Podgoršek Nad Kamniško Bistrico in Savinjo vsak dan kurijo v pečeh Domžalskega in Črnuškega doma na Veliki planini ter na Golteh. Od srede do nedelje nas bodo veseli na Kriški gori, od četrtkovega dopoldneva na Dobrči, pod Storžičem in na Smrekovcu pa od petkovega opoldneva. Ob sobotah, nedeljah in praznikih bo toplo v jedilnicah doma Čemšenik, koče na Kamniškem sedlu (le v primeru lepega vremena), v Loki pod Raduho, Menini planini in pod Hudičevim borštom (v primeru ugodnih plazovnih razmer). Do konca oktobra ob koncih tedna obratujeta še koči na Klemenči jami in na Grohotu pod Raduho. Zatočišče najdete tudi v zimskih sobah Češke koče in koč na Kokrskem in Kamniškem sedlu ter v bivakih pod Grintovcem in Skuto. Zimska soba na Ledinah je zaradi obnove koče tudi letošnjo zimo zaprta!

Pohorje in predalpski svet

Koča na Žavcarjevem vrhu je letos postala naj planinska koča 2024. Foto: Gaja Hanuna

Na Pohorju, v predalpskem svetu in preostalih delih Slovenije v obratovanju koč ni večjih sprememb. Večina jih obratuje ob koncih tedna ter praznikih, predvsem v nižjeležečih kočah v bližini večjih naselij pa iz kuhinj diši prav vsak dan. Za naj planinsko kočo leta 2024, kočo pod Žavcarjevih vrhom, se je visoka sezona pravzaprav zdaj šele začela. Odprta je ob koncih tedna in praznuje 70-letnico.