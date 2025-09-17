V peti epizodi podkasta Naložbeni navdih, ki nastaja v sodelovanju z Generali Investments, je voditelj Peter Merc gostil Marka Bombača, predsednika uprave Ljubljanske borze. Skupaj sta osvetlila ključne trende in strateške premike, ki trenutno oblikujejo slovenski kapitalski trg. V središču epizode novega podkasta je bilo vprašanje: kako lahko mali vlagatelj že danes izkoristi priložnosti, ki jih ponuja domači trg ? Slovenci imamo na bančnih računih več kot 30 milijard evrov, ki večinoma ležijo neizkoriščene – in prav v tem kontekstu kapitalski trg predstavlja eno ključnih priložnosti, kako ta sredstva postopoma usmeriti v produktivne naložbe, povečati dolgoročne donose za posameznike in hkrati spodbuditi razvoj slovenskega gospodarstva. Učinkovit način, kako posamezniki lahko začnejo z vlaganjem, so tudi vzajemni skladi , ki predstavljajo dostopno, razpršeno in strokovno upravljano obliko investiranja.

Leto dni na čelu Ljubljanske borze

Marko Bombač je svojo poklicno pot začel v komercialnih bankah, kasneje pa se je zaposlil v Banki Slovenije, kjer je deloval na področjih operativnih, kibernetskih in finančnih tveganj ter neprekinjenega poslovanja. Deloma je bil že tam vpet tudi v kapitalske trge, a iz drugega zornega kota. Po več kot treh letih v centralnobančnem okolju je prevzel vodenje Ljubljanske borze, s čimer se je – kot sam pravi – vrnil nazaj na teren, kjer se počuti doma. Kapitalski trgi so zanj več kot služba; so hobi, vsakdan in prostor nenehnega dogajanja. Ob koncu prvega leta v novi vlogi poudarja, da je bilo obdobje intenzivno, a izjemno navdihujoče. "Vsak dan prinaša nove priložnosti, zanimive ljudi in premike na trgih. Ključ do uspeha? Prava ekipa. Če si obkrožen s pravimi ljudmi, gre vse lažje," na začetku pove.

Na vprašanje, kje je danes Ljubljanska borza, če pogledamo presek zadnjega leta – glede borznih članov, likvidnosti in velikosti trga – Marko Bombač poudarja, da se v zadnjem letu ali dveh opaža jasen premik na bolje, še posebej letos, ko imajo številni kazalniki pozitiven trend. Lani je skupni promet na vseh instrumentih znašal nekaj več kot 500 milijonov evrov, letos pa so že do konca julija dosegli skoraj enako raven – približno 500 milijonov evrov, kar pomeni, da bodo (so; podkast je bil sneman konec avgusta, op. p.) avgusta ta rezultat že presegli. Še pomembnejši od samega obsega prometa pa je kazalnik obrata tržne kapitalizacije, ki meri, koliko lotov se dejansko obrne v enem letu. "Tudi ta kazalnik se izboljšuje in je najpomembnejši kazalnik tržne aktivnosti," izpostavi Bombač.

In kako nadaljevati pozitivni trend, ki se je očitno začel? Marko Bombač pojasnjuje, da je Ljubljanska borza sprejela strategijo do leta 2028, ki je tudi javno objavljena. Vključuje jasno opredeljene cilje, zlasti na področju povečanja števila izdajateljev in izboljšanja obrata tržne kapitalizacije. To sta dva ključna stebra, okoli katerih borza gradi številne aktivnosti – tako že izvedene kot načrtovane – z namenom, da se ti segmenti dvignejo na višjo raven in da se dolgoročno utrdi vloga kapitalskega trga v slovenskem gospodarstvu. Vas zanimajo konkretne številke? Prisluhnite podkastu.

Ljudske obveznice spodbudile zanimanje za borzo

Ljudske obveznice, izdane v dveh krogih in uvrščene na Ljubljansko borzo, so po mnenju Marka Bombača pomembno spodbudile trgovanje in povečale zanimanje vlagateljev. Druga izdaja je postala eden najbolj trgovanih instrumentov na borzi, kar kaže na to, da je instrument naletel na dober odziv tudi na sekundarnem trgu. "Tak priliv kapitala od varčevalcev na kapitalske trge je pozitiven signal," poudarja.

Bombač ob tem opozarja na velik neizkoriščen potencial varčevalcev – Slovenci imamo na bankah okoli 30 milijard evrov, od tega večino pasivno in neobrestovano. Ob inflaciji ta denar izgublja vrednost: "Že pri dvoodstotni inflaciji bo čez 20 let izpuhtela tretjina. In še več, če bi upoštevali potencialne donose na trgu. Predstavljajte si, da bi nekomu od 100 kvadratnih metrov stanovanja čez 20 let 'izginila' tretjina. Verjetno to nikomur ne bi bilo vseeno," situacijo dobro ponazori gost nove epizode podkasta Naložbeni navdih.

ETF kot dostopna in učinkovita pot do trga

Poleg ljudskih obveznic so pomembno novost na Ljubljanski borzi v zadnjem obdobju predstavljali tudi ETF. Gre za sklade, ki vlagajo v košarico delnic določenega indeksa – na primer ETF na indeks SBI TOP in vlagateljem omogoča, da z enim samim nakupom pridobijo razpršenost po celotnem slovenskem trgu.

Marko Bombač poudarja, da gre za izjemno dobrodošel instrument, še posebej za male vlagatelje, saj tako kot vzajemni skladi omogoča preprost vstop na trg, brez potrebe po sestavljanju lastnega portfelja. "Z enim klikom dobiš razpršitev – po slovenskih, hrvaških ali celo romunskih delnicah," pojasnjuje. Dodaja, da se ta segment razvija hitreje, kot so sprva načrtovali – strategija borze je predvidevala en nov ETF do leta 2028, zdaj pa kaže, da bo ta cilj močno presežen.

Individualni naložbeni računi: nova doba varčevanja in priložnost za slovensko borzo

Če so bile v letu 2024 velika novost ljudske obveznice, pa bo leto 2026 prineslo novo veliko spremembo na slovenskem kapitalskem trgu: uvedbo individualnih naložbenih računov (INR). Vplačevanje nanje bo mogoče že marca 2026, in čeprav se o tem do zdaj v podkastu še nis(m)o podrobneje pogovarjali, je tema ključna za prihodnost malega vlagatelja.

INR so davčno ugodni, preprosti računi, namenjeni malim vlagateljem. Nanje bo mogoče nalagati sredstva in z njimi trgovati z različnimi finančnimi instrumenti – delnicami, obveznicami, zakladnimi menicami, komercialnimi zapisi, ETF in vzajemnimi skladi. Ključna prednost? Dokler so sredstva na računu, so vsi donosi neobdavčeni. Kapitalski dobički, dividende, kuponi – vse to brez davkov. Davek (15 odstotkov) se obračuna šele ob izplačilu sredstev z računa. Če pa vlagatelj počaka 15 let, je prvo izplačilo neobdavčeno. Za naslednje neobdavčeno izplačilo mora spet preteči 15 let.

Gre za preverjen model iz tujine. Na Švedskem ima tak račun več kot 40 odstotkov prebivalcev, v Veliki Britaniji pa kar 25 milijonov ljudi. Po besedah Marka Bombača, predsednika uprave Ljubljanske borze, je Švedska eden najbolj razvitih kapitalskih trgov v Evropi, kjer je bilo v zadnjem desetletju več IPO kot skupaj v Nemčiji, Španiji in na Nizozemskem.

INR lahko odpre vsak vlagatelj zase, pa tudi starši ali stari starši za otroke in vnuke. Vlaganja bodo omejena na instrumente držav članic OECD in EU, prav tako ne bo mogoče prenesti že obstoječih naložb (z izjemo morda slovenskih vzajemnih skladov) – šlo bo torej za "svež kapital". Bombač poudarja, da bo uvedba INR izjemno vplivala na likvidnost trga. Trenutno vlagatelji pogosto raje držijo delnice dolgoročno zaradi visokih davkov na kapitalski dobiček, kar zavira trg. INR bodo omogočili trgovanje brez davčnega bremena, dokler sredstva ostajajo na računu – in vse, kar spodbuja likvidnost, koristi ne le borzi, ampak tudi podjetjem, vlagateljem in državi.

Zakon predvideva tudi spodbude pri vplačilih, z višjimi omejitvami za sredstva, vložena v slovenske instrumente. Čeprav bi si borza želela, da bi bilo vlaganje v domače instrumente tudi obvezno, že zdajšnja rešitev pomeni velik premik v pravo smer. Cilj? Počrpati del izmed že komuniciranih milijard evrov, ki trenutno ležijo pasivno na slovenskih bančnih računih.

Ljubljanska borza ocenjuje, da bi se v naslednjih petih letih lahko odprlo okoli 400 tisoč INR. Če bi sledili švedskemu modelu, bi jih bilo lahko celo do 800 tisoč. In čeprav vlagatelj sprva ne ve, kam bi vlagal, lahko sredstva začasno parkira v varnejših instrumentih – zakladnih menicah, ljudskih ali državnih obveznicah – in hkrati že sproži 15-letni davčni števec.

Odprtje računov bodo večinoma omogočali domači borzni posredniki, a po Bombačevih besedah lahko pričakujemo tudi prihod tujih ponudnikov. To bo še povečalo konkurenčnost in izboljšalo dostopnost. Nova orodja, več znanja in boljši pogoji za dolgoročno varčevanje – vse to pomeni, da je slovenski kapitalski trg vstopil v novo dobo.

Slovenija korak bližje "emerging markets", a pot še traja

V podkastu Naložbeni navdih sta sogovornika spregovorila tudi o mednarodni umeščenosti slovenskega kapitalskega trga in o tem, kaj pomeni uvrstitev Slovenije med t. i. napredne mejne trge (Advanced Frontier Markets). Slovenija je pred kratkim na mednarodnih kapitalskih trgih namreč naredila majhen, a simbolno pomemben korak naprej. MSCI (Morgan Stanley Capital International) jo je uvrstil v novo kategorijo t. i. Advanced Frontier Markets – torej napredni mejni trgi. Gre za vmesno kategorijo, zadnjo postajo pred tem, da bi država prešla med t. i. emerging markets (razvijajoče se trge).

"Iskreno – to samo po sebi še ne pomeni veliko, je pa pozitivno, da se počasi prepoznava, da Slovenija le ni, karikiram, Burkina Faso," pove Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze. A doda, da je pravi cilj jasen: doseči status "emerging market", kar bi pomenilo povsem novo dimenzijo za slovenski kapitalski trg – večji priliv mednarodnega kapitala, večjo likvidnost, večjo prepoznavnost ter s tem tudi koristi za širše gospodarstvo in varčevalce.

Cilj, ki si ga je postavilo ministrstvo za finance, je, da Slovenija ta status doseže do leta 2030. Borza je ob pripravi lastne strategije do leta 2028 to ambicijo sicer tehtala, a si je – kot pravi Bombač – raje zastavila bolj realen cilj: podvojitev prihodkov v primerjavi s prejšnjim petletnim obdobjem. Zakaj prihodki? "Ker so ti neposreden odraz razvitosti domačega trga – bolj kot rastejo prihodki borze, bolj se razvija tudi trg kot celota."

Finančna pismenost kot temelj dolgoročnega uspeha

V razpravi o razvoju kapitalskega trga in uvedbi novih finančnih instrumentov ni šlo brez omembe enega ključnih temeljev – finančne pismenosti, ki je prvi pogoj za aktivno, odgovorno in dolgoročno uspešno sodelovanje malih vlagateljev na trgu. Če želimo, da bodo novi instrumenti, kot so individualni naložbeni računi (INR), resnično zaživeli, mora temu slediti tudi rast finančne pismenosti. Kot izpostavlja tudi voditelj Peter Merc, je Švedska odlična referenca: prebivalstvo je tam visoko finančno izobraženo, hitro so sprejeli brezgotovinsko poslovanje, razvili svojo digitalno valuto in dosegli izjemno penetracijo varčevalnih računov.

Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze, potrjuje, da je finančna pismenost ključnega pomena – in da borza to področje aktivno razvija: "Zadnja leta smo zelo aktivni, letos smo aktivnosti še okrepili, v prihodnje pa jih bomo – v skladu s strategijo – še nadgradili." Borza že zdaj izvaja številne dogodke, namenjene izobraževanju malih vlagateljev, njihovo število in udeležba pa rasteta. Vsebine so dostopne na spletni strani Ljubljanske borze, na kanalu na YouTubu, predvsem pa na LinkedInu, kjer objavljajo tedenske – včasih celo dnevne – vsebine: od razlag instrumentov do napovednikov dogodkov in povzetkov dogajanja na trgu.

"Ljudje naj spremljajo naše kanale, vabljeni pa so tudi k udeležbi na naših dogodkih. Udeležba je vedno visoka," dodaja Bombač. Kot primer izpostavi dogodek Trguj na borzi, ki je namenjen malim vlagateljem. Na zadnjem dogodku se je zbralo kar okoli 400 udeležencev, predstavili so se slovenski izdajatelji, razpravljalo pa se je o temah od globalnih borz do konkretnih domačih naložb. Glavni poudarek je bil prav na ozaveščanju in izobraževanju vlagateljev. Dogodek pa je – kar je ključno – popolnoma brezplačen.

Sklepna misel in prvi koraki vlagateljev

Ob koncu pogovora Marko Bombač poudarja, da smo trenutno v zelo ugodnem okolju z močnim pozitivnim momentom. Ljubljanska borza ima ambiciozno strategijo, s katero želi v prihodnjih letih bistveno dvigniti raven delovanja in se postopoma približati statusu "emerging market".

Prihod računov INR bo po njegovem mnenju prinesel preboj: "Napoved, da se bo število aktivnih vlagateljev povečalo za 50 odstotkov, je pravzaprav konservativna – realno je pričakovati še precej več. Če vemo, da jih je bilo v najboljših letih skoraj 700 tisoč, potem je potencial ogromen."

Na vprašanje, kako naj prvič pristopi k borzi posameznik, ki z zanimanjem spremlja rast indeksa SBI TOP, Bombač odgovarja: "Najprej mora vsak poznati svoj profil vlagatelja – svoje cilje, zmožnosti in odnos do tveganja. Splošno gledano pa so za začetnika, ki razpolaga z manjšim zneskom, vzajemni skladi ali ETF odlična izbira. Z enim klikom dobiš razpršitev, kar pomeni manj tveganja ob podobni pričakovani donosnosti. Za prve korake je to smiselna in preprosta izbira," sklene.

