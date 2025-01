Koliko denarja Slovenci hranimo na bančnih računih?

Ste vedeli, da Slovenci na bančnih računih hranimo kar 27 milijard evrov? Ta ogromna vsota denarja pogosto ne prinaša pričakovanih donosov, saj je ostajala neizkoriščena v času tudi najnižjih obrestnih mer in visokih inflacijskih pritiskov. Prav zato je finančna pismenost ključnega pomena – omogoča nam, da razumemo možnosti, sprejemamo boljše finančne odločitve in dolgoročno skrbimo za svojo blaginjo. Temu je v prvi vrsti namenjen tudi nov finančni podcast Naložbeni navdih, ki v partnerstvu z Generali Investments kmalu prihaja na Siol.net. Prvo epizodo podcasta si boste lahko ogledali v naslednjem tednu.

Podcast Naložbeni navdih je namenjen poslušalcem (in gledalcem), ki si želijo prevzeti nadzor nad svojimi financami in z odgovornim, premišljenim upravljanjem doseči večjo finančno neodvisnost ter uresničiti osebne cilje. Foto: Shutterstock

Leto 2025 prinaša številne izzive in priložnosti tudi v finančnem svetu. Vlagatelji, ki bodo proaktivno spremljali trende in prilagajali svoje strategije, bodo najbolje pripravljeni na izzive in priložnosti, ki jih prinaša prihodnost.

Svet naložb je poln priložnosti, a tudi izzivov. Na voljo so številni naložbeni razredi – od delnic, obveznic, skladov in nepremičnin do alternativnih naložb, kot so surovine, kriptovalute ali celo umetnine. Vsak od teh ima svojo unikatno zgodbo, svoj potencial in svoje tveganje.

Zakaj ne bi različne možnosti v svetu naložb spoznali na način, ki je zanimiv in dostopen?

Generali Investments – zavezani finančni pismenosti

V Generali Investments se zavedajo, da je širjenje znanja o financah prvi korak k boljši prihodnosti, tako ali drugače pa so zavezani k širjenju finančne pismenosti. Imajo dolgoletna znanja, saj so prva slovenska družba za upravljanje, prejemajo številna priznanja za uspešno upravljanje, svoje znanje pa želijo deliti. Tudi to, kako preudarno ravnati s prihranki, da bodo imeli kar največji donos.

Kot ponosni pokrovitelj serije podcastov, ki izobražujejo o osebnih financah in naložbenih priložnostih, želijo prispevati k povečanju finančne pismenosti Slovencev.

Njihov cilj je preprost, a ambiciozen: pomagati ljudem, da svoje prihranke pretvorijo v pametne in donosne odločitve za prihodnost.

Skupaj lahko dosežemo več – prisluhnite našim vsebinam in se pridružite pogovoru o tem, kako odgovorno ravnati z denarjem, kje se skrivajo priložnosti in kako lahko gradimo finančno varnost za naslednje generacije.

V vsaki epizodi se bomo osredotočali na aktualne teme iz sveta financ, od naložbenih priložnosti in upravljanja osebnega premoženja do gospodarskih napovedi in podjetniških izzivov. Foto: Shutterstock

Poslanstvo podcasta Naložbeni navdih

Pogovori bodo ponudili tako motivacijo kot konkretne korake za optimizirano upravljanje osebnega premoženja v novem letu. Podcast Naložbeni navdih je zasnovan kot vodnik za sodobne vlagatelje, ki želijo razumeti ključna načela uspešnega investiranja s strokovnimi priporočili. Cilj je predstaviti donosne in varne finančne alternative, ki omogočajo dolgoročno prestrukturiranje premoženja na način, da to prinaša trajno vrednost in multiplikativen učinek.

Ali je denar na banki še vedno prava izbira? Kako poiskati priložnosti za rast premoženja v letu 2025? Kakšne so slovenske varčevalne navade? Kakšno leto v finančno-kapitalskem svetu lahko pričakujemo? Kaj bo naslednja "velika stvar" v finančnem svetu? Kako poskrbeti za svojo finančno prihodnost? Kje so najboljše priložnosti za vaše prihranke? To so le nekatera od številnih vprašanj, o katerih bomo razpravljali.

Poudarek bo na varnih naložbenih možnostih, ki posameznikom omogočajo, da si v prihodnosti lahko privoščijo več – bodisi z ustvarjanjem dodatnega vira dohodka bodisi z zagotavljanjem finančne stabilnosti. Podcast je priložnost za vse, ki želijo razumeti, kako lahko premišljene finančne odločitve izboljšajo kakovost življenja, priložnost za pridobitev strokovnih nasvetov za upravljanje osebnih financ, za rast premoženja, za postavljanje finančnih ciljev. Izvedeti bo mogoče vse, česar nas o financah niso naučili v šoli, pa bi nas morali. Predstavljeni bodo tudi koraki, ki jih lahko poslušalci naredijo takoj – od pregleda svojih financ do prvih majhnih naložb.

Voditelj in gosti

Podcast Naložbeni navdih bo vodil ugledni strokovnjak dr. Peter Merc, izkušen podjetnik, mentor in startup pravnik, ki bo navadno gostil dva izjemna sogovornika.

Prvi bo predstavljal t. i. glas panoge in globalnih trgov; v prvem podcastu, ki prihaja kmalu, bo to David Zorman, samostojni upravitelj - vodja ESG analiz pri Generali Investments, ki bo delil svoje poglobljene vpoglede v aktualne trende in izzive na globalnem kapitalskem trgu.

David Zorman je diplomiral leta 2008 na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent si je leta 2005 začel nabirati znanja s področja upravljanja premoženja kot finančni analitik v borznoposredniški družbi KD BPD. Januarja 2008 se je zaposlil v družbi Generali Investments (prej KD Skladi), kjer upravlja globalni sklad skladov Generali Prvi izbor, geografski sklad Generali Amerika ter sektorska sklada Generali Tehnologija in Generali Vitalnost. Revija Moje finance mu je leta 2011 podelila prestižno priznanje najboljšega upravitelja leta.

Drugi gost bo t. i. glas vlagatelja, ki ga bo predstavljal posameznik z izjemno življenjsko ali karierno zgodbo premišljenih finančnih odločitev. V prvem podcastu bomo gostil Gregorja Rebolja, enega od uspešnejših slovenskih startup podjetnikov.

Med gosti bodo sicer raznoliki profili, od gospodarstvenikov in estradnikov do nekdanjih vrhunskih športnikov, ki bodo z nami delili svoje izkušnje in modrosti, ki so jih privedle do uspeha ali pomembnih lekcij ter spoznanj. Podcast bo tako združeval strokovno znanje, praktične izkušnje in navdih, ki ga potrebujemo za preudarne odločitve na finančnem področju.

dr. Peter Merc Foto: osebni arhiv

Tematike, ki jih bomo obravnavali

Dotaknili se bomo naslednjih področij:

Izobraževalne tematike , kjer bomo razkrivali osnove in skrivnosti uspešnega investiranja ter gradili temelje za finančno opismenjevanje.

, kjer bomo razkrivali osnove in skrivnosti uspešnega investiranja ter gradili temelje za finančno opismenjevanje. Ultimativna vlaganja , kjer bomo odkrivali, katera naložbena področja ponujajo največje priložnosti in kako prepoznati njihove potenciale.

, kjer bomo odkrivali, katera naložbena področja ponujajo največje priložnosti in kako prepoznati njihove potenciale. Sistemski vpogledi , ki bodo osvetlili delovanje finančnih trgov, regulacij in institucionalnih dejavnikov, ki oblikujejo investicijske priložnosti.

, ki bodo osvetlili delovanje finančnih trgov, regulacij in institucionalnih dejavnikov, ki oblikujejo investicijske priložnosti. Tehnološki premiki , vključno z umetno inteligenco, tehnologijo blockchain, rešitvami fintech in njihovim vplivom na finančni svet.

, vključno z umetno inteligenco, tehnologijo blockchain, rešitvami fintech in njihovim vplivom na finančni svet. Trendovska vlaganja s poudarkom na hitro razvijajočih se področjih, kot so kriptovalute, zdravstvo, biomedicina in druga.

s poudarkom na hitro razvijajočih se področjih, kot so kriptovalute, zdravstvo, biomedicina in druga. Aktualno dogajanje , kjer bomo analizirali najnovejše dogodke na kapitalskih trgih, geopolitične premike ter vpliv svetovnih dogodkov na finančne odločitve.

, kjer bomo analizirali najnovejše dogodke na kapitalskih trgih, geopolitične premike ter vpliv svetovnih dogodkov na finančne odločitve. Psihologija denarja in vlaganja, kjer bomo raziskovali, kako čustva, miselni vzorci in vedenjske navade vplivajo na naše odločitve.

Za prihodnost, ki jo gradimo danes – spoznajte naložbene razrede prek zgodb

Prek resničnih zgodb posameznikov, ki so gradili svoj portfelj, izkoristili tržne priložnosti ali se učili na napakah, lahko bolje razumemo, kako delujejo različni naložbeni razredi in kako jih vključiti v svojo strategijo.

Zgodbe o uspešnih investitorjih, ki so z dolgoročno vizijo vlagali v delnice, primeri stabilnosti in varnosti obveznic ter navdihujoče poti tistih, ki so prepoznali dragocenost alternativnih naložb – vse to nas lahko nauči, kako uravnotežiti tveganja in koristi, da dosežemo svoje finančne cilje.

Ne glede na to, ali ste na začetku svoje naložbene poti ali izkušeni vlagatelj, je spoznavanje različnih naložbenih razredov prek zgodb odlična priložnost za širitev znanja in navdih za nove korake. Vsaka zgodba nas opomni, da je v svetu naložb znanje najdragocenejša valuta.

