Odgovorna prihodnost – naložbena priložnost za vas in boljši svet

Ste se kdaj vprašali, kakšna bo naša in vaša finančna prihodnost, za katero varčujemo? Kakšna bosta naš svet in naša skupnost čez leta? V današnjem hitrem življenjskem tempu moramo včasih stopiti korak nazaj, se ustaviti, razmisliti in začeti odgovorneje ravnati z našim okoljem ter skrbeti zase, za druge in za boljšo prihodnost. Z naložbenim zavarovanjem ODGOVORNA PRIHODNOST zavarovalnica Generali ponuja možnost za finančno stabilnost, hkrati pa vam omogoča, da prispevate k bolj trajnostnemu svetu. Gre za naložbeno zavarovanje s številnimi prednostmi, ki poleg dolgoročne finančne stabilnosti prinaša tudi pozitiven vpliv na okolje in družbo.

Zavarovalnica Generali se zaveda svoje družbene odgovornosti kot vlagatelj, delodajalec in vseživljenjski partner svojih strank. Z močno zavezo in vizijo boljšega jutri so zasnovali prvo trajnostno naložbeno zavarovanje Odgovorna prihodnost. Foto: Generali

V svetu hitrih sprememb in nenehnega prilagajanja finančnim trgom postaja odgovorno načrtovanje prihodnosti ključnega pomena. Denar, ki ga hranimo doma ali na računu brez donosa, sčasoma izgublja vrednost zaradi inflacije. Če imate danes sto evrov, bo ob povprečni letni inflaciji za 3 odstotke ta znesek čez 20 let realno vreden le nekaj več kot polovico. S tem se zmanjša kupna moč vaših prihrankov, kar pomeni, da si boste v prihodnosti za isti denar lahko privoščili manj. Zato je smiselno, da denar investirate v naložbene možnosti, ki omogočajo rast in ohranjanje vrednosti vaših sredstev ter jih ščitijo pred negativnimi vplivi inflacije. Zavarovalnica Generali se zaveda, da odgovornost za prihodnost presega zgolj finančno varnost – vključuje tudi skrb za trajnostnost in družbeno odgovornost. S to vizijo so zasnovali naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST, ki je zasnovano z mislijo na trajnostnost in odgovorno investiranje. Produkt združuje odgovorno varčevanje, ki gradi finančni kapital v skladih, osredotočenih na okolju prijazne naložbe, in življenjsko zavarovanje, ki zagotavlja finančno varnost posameznika in njegovih najdražjih.

Kaj vključuje ODGOVORNA PRIHODNOST in komu je namenjena?

Vaša sredstva bodo znotraj ODGOVORNE PRIHODNOSTI usmerjena v okolju prijazne naložbe, ki omogočajo rast in podpirajo podjetja, ki delujejo po načelih trajnostnosti. Ta zasnova omogoča, da varčujete odgovorno, ustvarjate kapital za svojo prihodnost in hkrati prispevate k družbeno odgovornim pobudam.

Vlaganje v trajnostne naložbe zagotavlja večplastne koristi, kot so dolgoročna finančna stabilnost in rast, pozitiven vpliv na okolje in družbo ter skladnost z mednarodnimi trajnostnimi standardi. Takšne naložbe ne skrbijo le za pozitivne spremembe v družbi in okolju, temveč prispevajo tudi k dolgoročni stabilnosti in uspešnosti podjetij, ki gradijo prihodnost na odgovornem poslovanju.

Naložbeno zavarovanje z obročnim plačevanjem premije je namenjeno osebam, starim med 14 in 65 let, ki želijo poleg življenjskega zavarovanja tudi dolgoročno varčevati ob upoštevanju trajnostnih načel ter so z namenom potencialnih višjih donosov pripravljeni prevzeti naložbeno tveganje.

Naložbeno zavarovanje z obročnim plačevanjem premije je namenjeno osebam, starim med 14 in 65 let, ki želijo poleg življenjskega zavarovanja tudi dolgoročno varčevati ob upoštevanju trajnostnih načel. Foto: Shutterstock

Na izbiro sta dve vrsti naložb

Znotraj ODGOVORNE PRIHODNOSTI lahko izbirate med dvema naložbama:

Inovativen izbor: Namenjen je tistim, ki želijo vlagati v prihodnost z visokim potencialom rasti. Inovativen izbor se osredotoča na ključne trende, ki bodo oblikovali naš svet:

Staranje prebivalstva in inovacije v medicini, ki bodo vplivale na zdravje in dolgoživost.

in inovacije v medicini, ki bodo vplivale na zdravje in dolgoživost. Tehnološki napredek , kot so umetna inteligenca, kvantno računalništvo in novi materiali, ki preoblikujejo gospodarske panoge.

, kot so umetna inteligenca, kvantno računalništvo in novi materiali, ki preoblikujejo gospodarske panoge. Rastoči srednji sloj v dveh največjih državah na svetu, v Indiji in Kitajski, kjer hitra gospodarska rast ustvarja nove tržne priložnosti.

Stabilni izbor: Namenjen je vlagateljem, ki želijo varnost in zanesljivost tudi v nepredvidljivih tržnih razmerah, saj večji del sredstev (60 odstotkov) usmerja v obvezniške naložbe, kar zagotavlja stabilnost, preostali del pa vlaga v globalne delnice za dodatno donosnost.

Inovativen izbor je namenjen tistim, ki želijo vlagati v prihodnost z visokim potencialom rasti. Foto: Shutterstock

Redno strokovno upravljanje in bonusi za zvestobo

Da bi ohranjali uspešnost in skladnost z najboljšimi naložbenimi praksami, bodo strokovnjaki pri zavarovalnici Generali najmanj štirikrat letno pregledali sestavo sredstev. Glede na gibanja na kapitalskih trgih in pričakovane uspešnosti posameznih naložb prilagajajo sestavo sredstev, kar omogoča optimalno upravljanje premoženja.

Poleg tega vam pri zavarovalnici Generali ponujajo dodatne ugodnosti, saj nagrajujejo zvestobo svojih varčevalcev z bonusi – za vsakih pet let varčevanja vam pripišejo bonus, s čimer dodatno povečate vrednost svoje naložbe.

Poleg tega naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST omogoča povezavo z domskim zavarovanjem PaketDom – če sklenete zavarovanje PaketDom za deset let, vam zavarovalnica Generali vsako leto prenese 25 odstotkov plačane letne premije na izbranih domskih zavarovanjih na vašo polico naložbenega zavarovanja.

Zgled vodstva Generalija: sklenitev prvih polic

V želji po spodbujanju odgovornega varčevanja so prve police naložbenega zavarovanja ODGOVORNA PRIHODNOST sklenili predsednica uprave Vanja Hrovat in člana uprave Mitja Feriji in Katarina Guzej, ter predsednica uprave Generali Investments Melita Rajgelj Ozebek in direktor sektorja finančnega svetovanja in trženja Generali Investments Goran Djuratovič. S tem so izkazali svojo zavezo k trajnostnim načelom in odgovornemu investiranju.

V želji po spodbujanju odgovornega varčevanja in trajnostnega razvoja so prve police naložbenega zavarovanja Odgovorna prihodnost sklenili člani uprave Generalija. Foto: Generali

Prednosti naložbenega zavarovanja ODGOVORNA PRIHODNOST: Preprosta sklenitev zavarovanja z mesečnimi plačili že od 40 evrov;

finančna varnost za vas in vaše najbližje;

oplemenitenje prihrankov;

najmanj štirikrat letno bodo strokovnjaki zavarovalnice Generali pregledali sestavo notranjega sklada in jo po potrebi prilagodili;

brezplačna uporaba spletnega portala Moj Generali za pregled police in nadzor nad premoženjem;

nagrajevanje zvestobe – izplačilo bonusov;

možnost dviga dela privarčevanih sredstev (predujem);

skrb za okolje in družbo z okolju prijaznimi naložbami;

upoštevanje trajnostnih preferenc vlagateljev. Več o tem, kako lahko varčujete odgovorno in prispevate k boljšemu jutri, izveste na spletni strani: Generali – Odgovorna prihodnost.

Dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje je na voljo na www.generali.si/kid in v poslovalnicah zavarovalnice Generali.