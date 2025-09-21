Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

Nedelja,
21. 9. 2025,
12.19

Svetovno prvenstvo v Ruandi, kronometer (m)

Pogačar na SP v kronometru po vrhunsko uvrstitev

J. L.

Tadej Pogačar | Tadej Pogačar bo napadal medaljo v kronometru. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar bo napadal medaljo v kronometru.

Foto: Guliverimage

Tadej Pogačar bo danes kot edini iz slovenske reprezentance nastopil v vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Ruandi. Kolesarski as, ki prav danes praznuje 27. rojstni dan, je eden izmed dveh izrazitih favoritov za zlato kolajno na razgibani stezi v Kigaliju. Na progo se bo podal ob 15.57 in 30 sekund, največji izzivalec Remco Evenepoel pa ob 16. uri.

Tadej Pogačar je na stavnicah celo favoriziran v primerjavi z Belgijcem Remcom Evenepoelom. Ta velja za enega najboljših kronometristov na svetu, v Ruandi pa bo lovil že tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Obenem je tudi olimpijski prvak iz Pariza.

Pogačar na drugi strani na svetovnih prvenstvih ni posebej blestel v vožnji na čas. Najboljši je bil v Avstraliji leta 2022, ko je bil šesti. Nazadnje je na SP v tej disciplini nastopil pred dvema letoma v Glasgowu in končal na 21. mestu daleč od najboljših.

SP Ruanda 2025, trasa moškega kronometra | Foto: zajem zaslona Foto: zajem zaslona

Tokrat na SP prihaja spočit ter v odlični formi, kar je dokazal na veliki nagradi Montreala pretekli konec tedna. Tudi Evenepoel je na dirki po Britaniji v prvi polovici septembra zabeležil eno etapno zmago in z dobrimi občutki prišel v Kigali.

Ob obeh izrazitih favoritih na 40,6 kilometra dolgi trasi s štirimi klanci so med kandidati za visoka mesta še nekateri drugi vsestranski kolesarji, med njimi tudi Avstralca Jay Vine in Luke Plapp, Francoza Bruno Armirail in Paul Seixas, Španec Ivan Romeo, Mehičan Isaac del Toro in še nekateri drugi.

Moška preizkušnja se bo začela ob 13.45, najboljši bodo nastopili v zadnjem delu po 15.30.

