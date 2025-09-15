Slovenski otroci se gibljejo premalo, pred zasloni pa preživijo več ur na dan – pogosto dvakrat več, kot jih namenijo telesni aktivnosti. V WOOP!-u so se odločili za spremembo in skupaj z NLB pripravili družbeno koristni projekt "Gibaj z nami", v okviru katerega bodo 100 razredom oziroma 2.500 otrokom podarili brezplačen športni dan.

V Sloveniji se vse več otrok sooča s pomanjkanjem gibanja, kar se zrcali v slabših gibalnih sposobnostih, manjši telesni pripravljenosti in slabši koncentraciji pri učenju. Po raziskavah sodeč le 18 % slovenskih otrok od 5. do 15. leta doseže vsaj 60 priporočenih minut vsakodnevne aktivnosti, medtem ko več kot 42 % gleda televizijo vsaj dve uri na dan, več kot 50 % pa uporablja računalnik vsaj toliko časa.

Le 8 % mladih izpolnjuje priporočila o gibanju, spanju in času pred zasloni. Foto: Global 24-HMB Guidelines / WOOP!

Na izziv so se odzvali v WOOP!-u, kjer se vsako leto srečajo z več kot 100 tisoč otroki. Skozi leta tudi sami opažajo skrb vzbujajoč upad njihovih gibalnih in motoričnih sposobnosti, zato so skupaj z NLB pripravili družbeno odgovorni projekt "Gibaj z nami". V okviru projekta bodo med slovenskimi osnovnimi šolami in vrtci razdelili 100 brezplačnih športnih dni. S tem želijo otroke spodbuditi k več gibanja, šole in starše pa dodatno ozavestiti o pomembnosti aktivnega življenjskega sloga.

"Naš cilj je šole in starše ozavestiti o problematiki, otrokom pa pokazati, da je gibanje pravzaprav zabavno, in jim tako pomagati vzljubiti aktiven način življenja," pravijo v WOOP!-u.

Kako bo potekal projekt?

Od septembra do decembra 2025 bodo lahko šole, starši ali učenci prijavili svoj razred k sodelovanju na spletni strani www.woop.fun/gibajznami/. Januarja 2026 bo sledilo žrebanje, na katerem bodo izbrali 100 razredov, ki bodo športni dan v WOOP!-u lahko izkoristili do konca šolskega leta.

Projekt poleg športnih dni eni od šol prinaša tudi dodatno nagrado – izžrebana šola bo prejela 5.000 € donacije NLB za nakup športne opreme, obiskala pa jo bo tudi akrobatska skupina Dunking Devils, ki bo na šoli pripravila nastop, delavnico in druženje z učenci. Dunking Devilsi so namreč hkrati tudi protagonisti tega projekta, ki s svojim zgledom že leta navdihujejo mlade, da aktivno preživljajo svoj prosti čas.

Pomen gibanja za razvoj otrok

Kot poudarjajo v WOOP!-u, sodoben način življenja otroke prehitro zapira med štiri stene. Pretirana uporaba tehnologije in osiromašena prehrana prispevata k zmanjšanju telesne aktivnosti, kar vpliva tako na fizični kot mentalni in čustveni razvoj.

"Z gibanjem otroci ne krepijo le telesa, ampak tudi samozavest, koncentracijo in socialne veščine, kot so sodelovanje, spoštovanje ter sprejemanje porazov," opozarja Marko Knafelc, športnik in vodja skupine Dunking Devils.

Podpora NLB in drugih ambasadorjev

Projektu se je kot prvi partner pridružil NLB, ki že vrsto let vlaga v razvoj slovenskega športa. Z donacijo športne opreme želi tudi tokrat prispevati k ozaveščanju širše javnosti o pomembnosti gibanja med otroki ter podpreti zdrav razvoj prihodnjih generacij.

Pobuda pa je pritegnila tudi številne znane Slovence – športnike, vplivneže, pa tudi predstavnike šol in stroke. Ti opozarjajo, da je redna telesna aktivnost ena ključnih naložb v zdravje otrok. Z njihovim sodelovanjem projekt pridobiva dodatno težo in verodostojnost, saj sporočajo, da je ravno gibanje v otroštvu ključno za zdravo prihodnost.

Strokovnjaki s področja zdravstvene stroke pa dodajajo: "Otroci potrebujejo gibanje prav tako, kot potrebujejo učenje in počitek. Brez gibanja njihov razvoj ni celosten."

Projekt so podprli tudi številni Slovenci

Priložnost za vse slovenske razrede

Organizatorji si želijo s projektom povezati šole, starše, podjetja in širšo javnost. Projekt "Gibaj z nami" ni le povabilo na športni dan, ampak tudi poziv k spremembi navad – k bolj zdravemu, aktivnemu in igrivemu otroštvu.

Vsi zainteresirani razredi se lahko prijavijo prek spletne strani www.woop.fun/gibajznami/, prijave pa bodo odprte do konca decembra 2025.

Naročnik oglasnega sporočila je WOOP!