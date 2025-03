Tim Gajser si po zmagi v Španiji želi še več

Francoski St. Jean D'Angely bo konec tedna gostil preizkušnjo za veliko nagrado Evrope. Gajser je zanesljivo zmagal na dirki SP za veliko nagrado Kastilje la Manche v Cozarju. To je bila njegova prva zmaga v letošnji sezoni, prva po Švici avgusta in skupno 45. v elitnem razredu MXGP, pa tudi jubilejna 50. v SP v karieri.

Z uspehom je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Gajser se je v Cozarju najbolje znašel v izjemno težkih razmerah in veliki količini blata. Dobil je obe vožnji in tudi kvalifikacije, njegovi najbližji tekmeci pa so imeli precej več težav in niso končali prav na vrhu. Tako je Francozu Maximu Raneuxu tudi odvzel rdečo startno številko vodilnega v seštevku.

Tim Gajser Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Zdaj ima Gajser 108 točk, 20 več kot Romain Febvre, ki je bil v Španiji peti, ter še točko več od Renauxa, ta je bil v Cozarju šele deseti.

"Bilo je izjemno pomembno, da sem imel v Španiji tako dober konec tedna. Argentina je bila solidna, v Cozarju pa sem vsem dokazal svoje sposobnosti. To je pomembno zame, pa tudi drugi lahko vidijo, da še znam. Je pa tudi zelo dobro za samozavest. Na pravi poti sem in tudi v ekipi delamo dobro," je za spletno stran svoje ekipe Honda pred dirko napovedal Gajser in dodal: "Lani sem v St. Jeanu zmagal v čudnih okoliščinah, zato se veselim, da bom letos lahko vozil v bolj normalnih razmerah."

Gajser je namreč na tem prizorišču lani slavil v še slabših razmerah, kot so bile prejšnji teden v Španiji, saj je med dirko močno deževalo.

Drugi Slovenec v razredu MXGP Pancar je bil v Španiji 19., imel je precej več težav na progi kot Gajser, je pa vseeno dobil sedem točk za SP. Zdaj je v seštevku z 22 točkami na 17. mestu.

V St. Jean d'Angelyju bodo kvalifikacije v MXGP na vrsti v soboto ob 17.15, v nedeljo pa prva vožnja ob 13.15, druga pa ob 16.10.

