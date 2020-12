Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odhajajoči ameriški predsednik Donald Trump razmišlja o tem, da bi pomilostil sebe in svoje otroke (na fotografiji z Ivanko Trump). Foto: Reuters

Bo odhajajoči ameriški predsednik Donald Trump pred svojim odhodom iz Bele hiše poskrbel za svojevrsten precedens? Če so se prebivalci ZDA že navadili na to, da ameriški predsedniki ob koncu svojega mandata običajno podpišejo več ukazov o pomilostitvah, naj bi Trump resno razmišljal o možnosti, da pomilosti sebe, svoje otroke in najožje sodelavce. Ti sicer do zdaj niso bili obtoženi ali obsojeni za nobeno kaznivo dejanje, prav tako ni jasno, ali jih kdo zaradi česarkoli sploh lahko sodno preganja.

Ne mine dan, ko ameriški mediji ne bi poročali o tem, da namerava odhajajoči ameriški predsednik Donald Trump, ki do zdaj še ni priznal poraza na nedavnih predsedniških volitvah, tako kot njegovi predhodniki v Beli hiši izkoristiti svoja pooblastila in izvesti celo vrsto pomilostitev. Poplava teh je v ZDA pred koncem predsedniškega mandata nekaj povsem običajnega, vendar pa Trump ne bi bil Trump, če pri tem ne bi izstopal v najmanj dveh zelo nenavadnih pogledih.

Trump naj bi razmišljal o pomilostitvi samega sebe

Ameriški predsednik naj bi namreč resno preučeval možnost, da bi s pomilostitvami, ki jih podpiše sam, zaščitil sebe, svoje otroke, ki so mu pomagali v Beli hiši in med dvema predsedniškima kampanjama, ter najtesnejše sodelavce. Čeprav Trump do zdaj še ni priznal poraza na volitvah, bo v Beli hiši preživel še manj kot dva meseca. Če bi v tem času pomilostil samega sebe, s tem ne bi prekoračil svojih pooblastil, bi pa s tem javnosti posredoval zelo nenavaden signal.

Ko gre za sodne težave, ameriškemu predsedniku trenutno najbolj za ovratnik diha newyorški tožilec Cyrus Vance, ki med drugim preiskuje Trumpove finance, domnevno izogibanje plačevanju davkov, nepravilnosti v njegovi dobrodelni organizaciji in predsednikovo vpletenost v poskus utišanja žensk, ki so z njim imele afere. Vance do zdaj proti Trumpu ni vložil nobene obtožnice.

V ameriški javnosti se medtem krepijo ocene, da bo Trump do 20. januarja, ko bo Belo hišo prepustil svojemu nasledniku Joeju Bidnu, izvedel kopico pomilostitev. Nekateri od njegovih svetovalcev naj bi bili prepričani, da ni popolnoma nič narobe, če bo Trump pomilostil svoje družinske člane in svetovalce, čeprav do zdaj niso bili obtoženi nobenih kaznivih dejanj.

V igri tudi pomilostitev Ivanke, Kuschnerja in Giulianija?

Po poročanju CNN naj bi Trump razmišljal tudi o pomilostitvi svoje hčerke Ivanke Trump in zeta Jareda Kuschnerja, ki sta zanj kot svetovalca delala v Beli hiši, pa svojih sinov Donalda Trumpa mlajšega in Erica Trumpa, ki sta mu pomagala pri vodenju družinskih podjetjih in predsedniških kampanjah, ter svojega odvetnika in nekdanjega newyorškega župana Rudyja Giulianija, ki naj bi ga preiskovali zaradi njegovega lobiranja pri ukrajinskih oblasteh, naj sprožijo preiskavo zoper Bidnovega sina Hunterja Bidna.

Trump je do 25. novembra, ko je pomilostil svojega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna, skupaj podpisal 29 ukazov o pomilostitvi. Flynn, ki ga je pomilostil prejšnjo sredo, je dvakrat lagal preiskovalcem FBI o svojih stikih z nekdanjim ruskim veleposlanikom v ZDA, a pred pomilostitvijo še ni bil obsojen za nobeno kaznivo dejanje. Ko gre za morebitno pomilostitev Trumpovih otrok in sodelavcev, pa v primerjavi s Flynnom ni jasno, ali jih lahko kdorkoli sploh obtoži česarkoli.

Predsednikovi kritiki opozarjajo, da bi bila pomilostitev pred obsodbo oziroma obtožnico nenavadna, saj bi s tem implicirali, da je posameznik na neki način kriv za svoja dejanja. Na drugi strani bi Trump in njegovi sodelavci morebitne obtožbe na svoj račun lahko preprosto utemeljili s tem, da gre še za eno prevaro globoke države, ki je ponaredila volilne izide in Bidnu omogočila, da je na volitvah zmagal s pomočjo goljufije.

Biden naj bi bil zadržan do Trumpovega pregona

Ko gre za Bidna, sicer v javnosti prevladuje prepričanje, da njegova administracija v primeru obtožb ne bo šla z vsemi topovi nad Trumpa. Novoizvoljeni ameriški predsednik je sredi prejšnjega meseca sporočil, da je čas, da ZDA svoj pogled usmerijo naprej od Trumpove ere. Bolj zmerni republikanci medtem poudarjajo, da je Trump v resnici že plačal svojo ceno in da bo postopek odstavitve, ki so ga proti njemu neuspešno sprožili demokrati, kot nekakšna črna pika za vedno ostal del njegove politične zapuščine.

Nekdanji poslanec, zmerni republikanec Charlie Dent iz Pensilvanije meni, da bo Bidnova administracija najbrž zelo zadržana do morebitnega pregona Trumpa. "Pravosodno ministrstvo bo pod Bidnom verjetno zelo pazljivo glede obtožb na račun nekdanjega predsednika, čeprav gre za Trumpa. Tako bi tudi moralo biti," meni Dent. Dodaja da bi bila obsodba človeka, ki ga je volilo 70 milijonov ljudi, ne glede na moč dokazov zelo težka: "Zadnja stvar, ki bi si je želeli, pa sta obtožnica in oprostilna sodba."

Ko gre za Trumpove pomilostitve, ameriško pravosodno ministrstvo sicer že od avgusta preiskuje ponujanje političnih donacij v zameno zanje. Za zdaj je glede omenjene preiskave znano le, da so določeni posamezniki v Beli hiši res lobirali za pomilostitve, vendar pa med osumljenimi ni državnih uradnikov. Imena osumljencev za zdaj še niso bila razkrita.