Rekordne številke na Hrvaškem: potrdili več kot 4.500 okužb

Največje dnevno število na novo okuženih do danes je bilo minuli petek, ko je doseglo 4080. Dan pred tem pa je prvič dnevno število okuženih na Hrvaškem preseglo 4000, piše STA.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah največ primerov znova potrdili na območju Zagreba, kjer je bilo 840 novih okužb. V Primorsko-goranski županiji so imeli danes rekordno število okuženih v 24 urah, in sicer 492. Iz istrske županije so poročali o 84 novih primerih.

Do zdaj potrdili več kot 139 tisoč okužb

Na Hrvaškem je trenutno 23.942 aktivno okuženih. V bolnišnicah se zdravi 2501 bolnik s covid-19, na ventilatorjih je 258 ljudi, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer, so potrdili skoraj 139.500 okužb z novim koronavirusom. Do zdaj je zaradi covid-19 umrlo 1964 bolnikov. Okrevalo jih je več kot 113.500. V samoizolaciji je skoraj 58.000 ljudi. Opravili so več kot 780.200 testov.