Na Hrvaškem znova več kot 3.500 okužb

Današnje število novih primerov je višje kot v ponedeljek in torek, ko so potrdili 1.830 oziroma 2.900 novih okužb, a tudi nižje kot prejšnjo sredo, ko so potrdili 3.603 nove okužbe ob 10.194 testih. Prejšnji teden so nato do konca tedna dosegali rekordne številke, ki so presegle 4.000 okuženih dnevno. Največje dnevno število na novo okuženih je bilo pretekli petek, ko je doseglo 4.080, navaja STA.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v preteklih 24 urah največ primerov znova potrdili na območju Zagreba, kjer je bilo 884 novih okužb. V Medžimurski županiji so potrdili 305 novih primerov. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 256 novih okužb. Iz Istrske županije so poročali o 85 novih primerih, poroča STA.

Na ventilatorjih 252 ljudi

Na Hrvaškem je trenutno 22.610 aktivnih okužb. V bolnišnicah se zdravi 2.408 bolnikov s covid-19, na ventilatorjih je 252 ljudi, je še objavil nacionalni štab civilne zaščite.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer, so potrdili skoraj 134.900 okužb z novim koronavirusom. Do zdaj je zaradi covid-19 skupaj umrlo 1.916 bolnikov. Okrevalo je več kot 110.350 ljudi. V samoizolaciji je več kot 52 tisoč ljudi. Opravili so skupno več kot 769 tisoč testov, so dodali po pisanju STA.