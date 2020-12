Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so v Sloveniji opravili 6.604 teste in potrdili 1.771 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 26,82 odstotka, kar je pet odstotkov manj kot včeraj.

Po vladnih podatkih je 1.289 oseb hospitaliziranih, od tega jih je na 198 na intenzivni negi.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je v državi trenutno aktivnih 20.570 okužb z novim koronavirusom, 14-dnevna incidenca okužb na sto tisoč prebivalcev pa znaša 981. Od začetka epidemije so pri nas potrdili 79.564 okužb.

Trend obolelosti s koronavirusom v 🇸🇮 na dan 2. 12. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 6604

- Št. pozitivnih: 1772 (26,8 %)

- Št. hospitaliziranih: 1289

- Št. oseb na intenzivni negi: 198

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 76

- Št. umrlih: 45@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/B3WBobclBf — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) December 3, 2020

Rast okužb na Novomeškem in v Krškem pripisujejo okrepljenemu testiranju

Pri številu odkritih okužb z novim koronavirusom na Dolenjskem in v Posavju zadnje dni izstopata Mestna občina Novo mesto in Občina Krško. V obeh občinah ta trend pripisujejo zadnjemu okrepljenemu testiranju s hitrimi testi in ne novim žariščem. Okuženi v glavnini prebolevajo blažjo obliko bolezni.

Operativni vodja novomeškega štaba civilne zaščite Gregor Blažič je za STA povedal, da v Novem mestu ni posebnega novega žarišča, do nenadne rasti števila odkritih okužb pa je po njegovi oceni prišlo zaradi povečanega testiranja oz. hitrega testiranja pri različnih delodajalcih.

Vlada danes o ukrepih za omejitev širjenja

Danes bo vlada obravnavala ukrepe, ki so jih sprejeli za omejitev širjenje novega koronavirusa. Minister za zdravje Tomaž Gantar in vodja svetovalne skupine Bojana Beović sta do sproščanja ukrepov zadržana.

"Z zdravniške strani ne moremo predlagati kakšnega večjega odpiranja. Če pa se vlada odloči za odpiranje nekaterih varnejših dejavnosti z znanim tveganjem, pa je to seveda možno narediti," je v sredo dejala Beovićeva. Po njenih besedah so trgovine glede okužbe bolj varne kot gostinski lokali, vendar morajo biti trgovine organizirane tako, da je v njih malo ljudi.

Gantar je dejal, da pred večjim sproščenjem ukrepov potrebujemo rezervo v zdravstvenem sistemu.

