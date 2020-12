Trump še naprej vztraja, da je zmagal na volitvah

Na novembrskih predsedniških volitvah je zmagal demokrat Joe Biden, ki je dobil 81 milijonov glasov, Trump pa 74 milijonov. Biden je osvojil 306 elektorskih glasov, Trump pa 232. V monologu, ki ga je označil za najpomembnejši govor svojega mandata, je Trump priznal legitimnost le 74 milijonom glasovom, ki jih je osvojil sam, vsi preostali glasovi pa so zanj nelegitimni in plod prevare, piše STA.

Trumpa v tem prepričanju spodbuja osebje v Beli hiši, pa tudi njegova odvetniška ekipa pod vodstvom Rudyja Giulianija skupaj s televizijo Fox News ter nekaterimi drugimi konservativnimi mediji in komentatorji. Pravosodni minister ZDA Bill Barr je javno povedal, da ministrstvo med preiskavami ni ugotovilo nobenih večjih prevar, ki bi vplivale na volilni izid, zaradi česar se je zameril predsedniku in podpornikom ter doživlja napade v konservativnih medijih.

Flynn predlagal, naj razglasi vojno stanje in ukaže nove volitve

Pomiloščeni general Michael Flynn je predlagal, da Trump razglasi vojno stanje in izredne razmere ter ukaže nove volitve, ki bi jih nadzirala vojska. Ker mu s tožbami na sodiščih ni uspelo, zdaj Trump izvaja pritisk na zvezne države, kjer vladajo republikanci, naj spremenijo izid volitev.

Vse ključne države so izide volitev že potrdile in imenovale elektorje za Bidna. Tudi zvezno vrhovno sodišče ne kaže nobene pripravljenosti za vpletanje v volitve, ki so v ZDA v pristojnosti zveznih držav. Facebook in Twitter sta Trumpov govor označila za problematičen, vendar mu verjame velik del Američanov. "Grožnje s smrtjo, fizične grožnje, ustrahovanja - vse to je preveč in se mora nehati. To ni prav," je izjavil republikanski volilni uradnik Georgie Gabriel Sterling.

Foto: Reuters

Pred prenapetimi Trumpovimi podporniki se mora z družino skrivati varnostni direktor podjetja Dominion Eric Coomer, ki meni, da se bo to nadaljevalo tudi po 20. januarju, ko bo oblast prevzel Joe Biden. Dominion proizvaja stroje za štetje glasovnic in Trumpovi privrženci teorij zarot trdijo, da so stroje priredili na Kubi in v Venezueli, da štejejo le Bidnove glasove.

Nekdanji direktor agencije za kibernetsko varnost in infrastrukturo pri ministrstvu za domovinsko varnost Christopher Krebs je tarča groženj, odkar je potrdil, da so bile letošnje volitve najbolj varne do zdaj. Trump ga je nato odpustil. Trumpov odvetnik Joe DiGenova je izjavil, da bi bilo Krebsa treba razčetveriti ali pa ustreliti. Kasneje je dejal, da se je šalil, Krebs pa je povedal, da se ne bo pustil ustrahovati, s takimi, kot je DiGenova, pa se bodo ukvarjali njegovi odvetniki.

Groženj so deležni republikanski volilni uradniki po vseh ključnih državah. Giuliani je v Michiganu, kjer je republikanske državne kongresnike pozival, naj potrdijo elektorje za Trumpa, dejal, da je treba te ljudi spomniti, da njihova prisega ustavi včasih zahteva kritike in tudi grožnje, še navaja STA.