Trump po porazu na volitvah vztraja, da je šlo za prevaro

Ameriški predsednik Donald Trump je v prvem intervjuju po porazu na predsedniških volitvah na televiziji Fox vztrajal, da so bile volitve velika prevara. Pri tem je napadel tudi republikanske državne uradnike in politike ter kritiziral FBI in sodišča, obenem pa izražal pričakovanje, da mu bodo prav ti pomagali.

Donald Trump je jezen na televizijo Fox News, ki je demokrata Joeja Bidna po volitvah med prvimi razglasila za zmagovalca v republikanski Arizoni. Kljub temu si je za prvi intervju po volitvah izbral naklonjeno voditeljico te televizije Mario Bartiromo. Trump je v 45-minutnem monologu o volilnih prevarah trdil, da je v resnici zmagal na volitvah. Drugi gost v oddaji, nekdanji posebni tožilec Ken Star, je imel na koncu le dve minuti, da je podprl Trumpove trditve, a brez dokazov, piše STA.

"Ne moremo dovoliti, da se ameriške volitve tako pokvarijo"

"To je ostudno. Ne moremo dovoliti, da se ameriške volitve tako pokvarijo. Ne moremo," je dejal Trump in dodal, da je zlahka zmagal na volitvah. Bartiromovo je pohvalil, da je pogumna, ker poroča o volilnih prevarah, voditeljica pa mu je pritrdila, da "mediji" tega ne delajo. "Mediji so Bidna 7. novembra razglasili za zmagovalca in s tem ustvarili zgodbo, da je volitev konec," je dejala.

Trump je v intervjuju ostro napadel guvernerja Georgie Briana Kempa, ki mu je leta 2018 pomagal do izvolitve. Trump je Kempa po volitvah poklical in ga prosil, naj ukrepa, da Biden ne bo zmagal v Georgii, na kar se je republikanski guverner odzval z ogorčenjem. "Sram me je, da sem ga podprl. Kemp ni podvomil v volilni izid v Georgii," je dejal Trump o guvernerju države, kjer je Biden premagal Trumpa za okrog 12 tisoč glasov.

Vztrajal je, da bo še naprej vlagal tožbe, čeprav je doslej na sodiščih doživljal same poraze, in izrazil mnenje, da je težko priti do vrhovnega sodišča. Trump še vedno upa, da mu bo vrhovno sodišče v ZDA v nasprotju z voljo volivcev prisodilo volilno zmago. Ameriški pravni strokovnjaki razen ekipe, ki je pripravljena vlagati tožbe za Trumpa, trdijo, da sodišče nima več o čem odločati.

Očitki zoper pravosodno ministrstvo in FBI

Nato se je pritožil, da pravosodno ministrstvo ZDA in FBI ne ukrepata proti volilnim prevaram. "Kje so? Ne vidim ničesar," je bil kritičen. "Kje so glede nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja in drugih ljudi, ki so lagali kongresu, izdajali zaupne informacije, vohunili za našo kampanjo?" je še dejal Trump z mislimi na leto 2016, ko je na volitvah premagal Hillary Clinton.

Znova je omenil tudi volilne stroje podjetja Dominion, ki naj bi njegove glasove avtomatično prištevali Bidnu. Ena od Trumpovih odvetnic je pred dnevi zatrdila, da sta pri tej zaroti sodelovali tudi Kuba in Venezuela s predsednikom Hugom Chavezom. Ta je sicer umrl leta 2013.

"Zadnja poplava absurdnosti je zelo skrb vzbujajoča – ne le za nas, ampak za vse predane lokalne in državne partnerje ter celoten volilni sistem. Dominion je nestrankarsko ameriško podjetje, ki nima zvez z Venezuelo ali Kubo. Preštevanje glasov izvajajo uradniki okrožij in držav, ne pa Dominion ali kakšno drugo tehnološko podjetje," je v odgovoru na zadnjo v vrsti teorij zarote Trumpovih podpornikov odgovorilo podjetje Dominion, še navaja STA.

Ponovno preštevanje glasovnic v Wisconsinu potrdilo Bidnovo zmago



Volilni uradniki okrožja Dane v Wisconsinu so v nedeljo končali ponovno preštevanje glasovnic, ki ga je zahtevala in plačala kampanja predsednika ZDA Donalda Trumpa tam in v okrožju Milwaukeeja. Izid volitev v Wisconsinu se ni spremenil in Biden je zmagal za okrog 20.600 glasov.



V okrožju Milwaukee je ponovno preštevanje glasovnic Bidnu že v petek dodalo neto 132 glasov, v okrožju Dane pa je bil uspešnejši Trump, ki so mu dodali neto 45 glasov. To izida v državi ni spremenilo, je pa Biden dobil dodatnih 87 glasov prednosti. Trump kljub temu napoveduje nadaljnje tožbe.



Trumpovi privrženci so med ponovnim štetjem glasovnic vložili številne pritožbe in ugovore, s katerimi bodo zdaj šli na sodišča. Trump je že v soboto tvitnil, da so odkrili številne nezakonite glasovnice, o katerih pa volilni uradniki obeh okrožij – tako republikanci kot demokrati – ne vedo nič. Wisconsin mora do torka potrditi izid volitev in tožbe tega ne bodo spremenile. Trumpovi privrženci so vložili tožbe tudi v drugih državah, kot so Pensilvanija, Georgia, Arizona, Nevada in Michigan, podobno brez uspeha, ker ni dokazov o kakšnih organiziranih volilnih prevarah. (STA)