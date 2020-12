Pravosodno ministrstvo preiskuje korupcijo pri Trumpovih pomilostitvah

Pravosodno ministrstvo ZDA preiskuje obtožbe o skrivnem naklepu lobiranja v Beli hiši za pomilostitve, ki jih je podpisal predsednik Donald Trump, in tudi ponujanju zajetnih političnih donacij v zameno za pomilostitve. Imena osumljenih oseb so v sodnih dokumentih zakrita.

Ministrstvo je preiskavo začelo že avgusta, saj je ugotovilo, da so posamezniki lobirali v Beli hiši. Menda pa ni med osumljenimi nobeden od državnih uradnikov, ampak se je ministrstvo spravilo le na tiste, ki so poskušali priti do pomilostitev. V okviru preiskave so zasegli 50 računalnikov in drugih elektronskih naprav.

Poplava pomilostitev je nekaj običajnega ob koncu vsakega predsedniškega mandata in Trump je po porazu na volitvah najprej pomilostil nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna. Vendar pa to ni konec. Ameriški mediji poročajo, da je Trump razpravljal s sodelavci in svetovalci celo o pomilostitvah svojih otrok ter zeta Jareda Kushnerja, čeprav ni jasno, česa naj bi jih obtožili.

Govorili so tudi o pomilostitvi Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija, ki naj bi bil pod preiskavo zaradi sumljivih poslov v Ukrajini, kjer je poskušal prepričati oblasti, da uvedejo preiskavo o novoizvoljenem predsedniku ZDA Joeju Bidnu. Trump lahko pomilosti le ljudi, ki so bili obsojeni ali so pod preiskavo za zločine na zvezni ravni, ne pa tudi na državnih ravneh, piše STA.