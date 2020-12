Več kot 71 odstotkov Slovenk in Slovencev meni, da ameriška prva dama Melania Trump ni spremenila vloge in ugleda Slovenije v svetu, so pokazali rezultati danes objavljene Medianine javnomnenjske raziskave. 15 odstotkov vprašanih je dejalo, da je Trumpova koristila vlogi in ugledu Slovenije na globalni ravni, devet odstotkov pa, da je škodila ugledu in vlogi naše države v svetu.

Na Inštitutu Mediana so v danes objavljeni javnomnenjski anketi ugotavljali, kako bi na ameriških predsedniških volitvah glasovali prebivalci Slovenije, kakšen vpliv imajo po njihovem mnenju volitve v ZDA na Slovenijo ter kako ocenjujejo vpliv ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ameriške prve dame Melanie Trump.

Velika večina Slovencev bi glasovala za Bidna

Na vprašanje, za koga bi glasovali, če bi lahko sodelovali na ameriških predsedniških volitvah, je dobrih 60 odstotkov oziroma vsak šesti od desetih prebivalcev Slovenije odgovoril, da bi glasoval za novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Manj kot petina oziroma 17,6 odstotka bi jih svoj glas oddalo za odhajajočega predsednika Trumpa.

Več kot 60 odstotkov Slovencev bi na ameriških predsedniških volitvah glasovalo za Joeja Bidna. Za Trumpa bi glasovala manj kot petina vprašanih. Foto: Reuters

Ko gre za vpliv ameriških volitev in predsednika na dogajanje v Sloveniji, denimo ekonomski napredek, trgovino, mir in druge pomembne dejavnike, je približno 60 odstotkov vprašanih dejalo, da ima ameriški predsednik majhen vpliv oziroma da nima nobenega vpliva na dogajanje v Sloveniji. Slabih 30 odstotkov vprašanih je na drugi strani odgovorilo, da imajo ameriške volitve oziroma ameriški predsednik (zelo) velik vpliv na dogajanje v naši državi.

Trumpova ni prispevala k večjemu ali manjšemu ugledu Slovenije v svetu

Na vprašanje, kakšen je bil vpliv Trumpa na moč ZDA v svetu in ali je odhajajoči predsednik naredil ZDA močnejše, šibkejše ali pa se njihova moč v njegovem mandatu ni spremenila, je 17 odstotkov vprašanih odgovorilo, da je Trump ZDA naredil močnejše, kot so bile pred štirimi leti. 23,6 odstotka meni, da se moč ZDA v njegovem mandatu ni spremenila, 44,4 odstotka vprašanih pa je odgovorilo, da je Trump naredil Ameriko šibkejšo.

Ko gre za ameriško prvo damo Melanio Trump, pa je kar 71 odstotkov vprašanih v Medianini anketi odgovorilo, da Trumpova kot ameriška prva dama za vlogo in ugled Slovenije v svetu ni spremenila nič. Dobrih 15 odstotkov jih meni, da je Trumpova kot prva dama ZDA koristila vlogi in ugledu naše države v svetu, devet odstotkov pa, da je škodila vlogi in ugledu svoje domovine.

Omenjeno javnomnenjsko raziskavo so na inštitutu Mediana izvedli med 11. in 12. novembrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 798 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji, so sporočili z inštituta.