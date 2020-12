Biden s prvo prošnjo za Američane

Bidnov pristop se zelo razlikuje od pristopa sedanjega predsednika Donalda Trumpa, ki maske ne nosi in je prispeval k politizaciji tega vprašanja. Trumpovi podporniki mask praviloma ne nosijo, drugi Američani jih večinoma uporabljajo. Biden je že med kampanjo razmišljal o uvedbi obveznega nošenja mask po ZDA, vendar za kaj takega predsednik nima pooblastil. Maske lahko ukaže v vseh zveznih prostorih ali ozemljih, kar je napovedal, da bo tudi storil, piše STA.

Biden se bo javno cepil

Biden bo pustil na položaju direktorja Nacionalnega inštituta za zdravje Anthonyja Faucija, pristojnega za alergije in nalezljive bolezni. Fauci je skoraj neopazno delal na tem položaju več desetletij pod različnimi predsedniki, ameriška in svetovna javnost pa ga sedaj poznata po nasvetih glede koronavirusa, ki jih Trump večinoma ne upošteva.

Foto: Reuters Tudi Biden se bo javno cepil, če bo to pomagalo vzpodbuditi Američane k množičnemu cepljenju. To so napovedali tudi trije nekdanji predsedniki Bill Clinton, George Bush mlajši in Barack Obama. Okužbo z novim koronavirusom so doslej potrdili pri več kot 14 milijonih Američanov, zaradi covid-19 pa jih je umrlo več kot 276 tisoč.

Biden, ki je imel intervju skupaj z novoizvoljeno podpredsednico ZDA Kamalo Harris, je odgovarjal tudi na druga vprašanja. Izrazil je zaskrbljenost ob novicah, da namerava Trump pred odhodom s položaja pomilostiti svojo družino, zaveznike in tudi samega sebe. "Skrbi me, kakšen presedan se s tem postavlja in kako bo svet gledal na nas kot na državo zakonov in pravice," je dejal Biden.

Zagotovil je, da bo njegovo pravosodno ministrstvo delovalo neodvisno od dnevne politike, kdorkoli pa bo minister, bo lahko neodvisno odločal o tem, kakšne preiskave bo uvajal. "V naši vladi ne bo določanja politike s tviti," je dejal. Harrisova pa je pritrdila, da bodo odločitve pravosodnega ministrstva temeljile na dejstvih in ne politiki.

Na vprašanje o tem, da Trumpa morda ne bo na njegovo inavguracijo, je Biden odgovoril, da bi bila udeležba pomembna zato, da se izkaže zaveza mirnemu prenosu oblasti v ZDA. "To je njegova odločitev. Meni osebno je vseeno, pomembno je za državo," je dejal, še navaja STA.