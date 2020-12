Zdaj je jasno, kdaj in koliko cepiva dobimo Slovenci

Poudarila je, da bo cepivo najprej na voljo varovancem in zaposlenim v domovih za starejše ter zdravstvenim delavcem, ki so najbolj izpostavljeni možnostim okužbe. Če ne bodo porabili vseh odmerkov, bodo cepivo namenili manj izpostavljenim skupinam zdravstvenih delavcev in nato še zaposlenim v drugih poklicih, ki so pomembni za delovanje države.

Cepljenje bo brezplačno za vse

"Denar za cepiva, za izvedbo cepljenja in za vso potrebno logistiko bo zagotovljen iz državnega proračuna. Cepljenje bo tako brezplačno in dostopno vsakemu državljanu, ne glede na to, ali ima zagotovljeno zdravstveno zavarovanje," je pojasnila.

Najprej cepljenje le v splošnih bolnišnicah

Celjenje bo, kot je dejala, v prvi fazi potekalo zelo centralizirano. Izvajalci bodo po celi Sloveniji ustanovili 20 cepilnih centrov, ki bodo praviloma v bolnišnicah in v katerih bodo cepili posameznike, uvrščene na prednostne sezname. Ko bo cepiva dovolj za celotno populacijo, bodo cepljenja izvajali osebni zdravniki in mobilne enote cepilnih centrov.

Po njenih besedah je zaupanje ljudi v cepljenje povezano z odkrito in pošteno komunikacijo, zato bodo v informiranje prebivalstva vključili vrhunske strokovnjake.