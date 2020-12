V predoru Trojane trčilo sedem tovornjakov #foto

"Iz enega izmed udeleženih tovornih vozil smo rešili vkleščeno osebo, ki pa nima težjih poškodb. Tudi pri ostalih udeležencih prometne nesreče so le lažje poškodbe," sporočajo iz Centra za zaščito in reševanje Domžale. Foto: Center za zaščito in reševanje Domžale

Verižno je trčilo sedem tovornjakov

Prometna nesreča se je zgodila tudi na podravski avtocesti, zaradi česar je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakl proti Hrvaški.

O zastoju prometnoinformacijski center poroča tudi na koncu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje. Kolona tovornih vozil proti Hrvaški je dolga več kot dva kilometra. Gneča in zastoji se pojavljajo tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in izvozom Blagovica v smeri proti Mariboru in na cesti Kozina–Starod pred mejnim prehodom Starod proti Hrvaški.

Zaradi burje v Vipavski dolini na cesti med Selom in razcepom Nanos velja prepoved prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Včeraj je bilo na naših cestah nekaj zastojev

Kot pa so sporočili s policije, so se včeraj na slovenskih cestah zastoji pojavljali zaradi neupoštevanja odredbe o izločanju zimskih razmer, za kar je policija kaznovala 13 voznikov tovornih vozil. Policija ob tem voznike tovornih vozil opozarja, naj odredbe o izločanju strogo spoštujejo, ker bodo le tako prej prišli na cilj. "Če se ne izločijo, otežujejo pluženje, s tem pa povečujejo zastoje," dodajajo na policiji.

Voznike tovornih vozil hkrati pozivajo, naj očistijo svoja vozila, preden se odpravijo na pot. Policija namreč ugotavlja, da pada s tovornjakov led in sneg, to pa lahko povzroči škodo na drugih vozilih. Kazen za to je 200 evrov.

Od doma se odpravite prej kot običajno

Čeprav se razmere po slovenskih cestah počasi umirjajo, pa ponekod po državi še vedno sneži in bo po napovedih tudi v prihodnjih dneh. Na cestah bodo zato vključene tudi plužne in posipne skupine, zaradi česar se lahko vožnja upočasni in potovalni čas pa podaljša.

Na to pa opozarjajo tudi na portalih za obveščanje. "Na pot se odpravite prej kot običajno in samo z ustrezno zimsko opremo," pravijo na prometnoinformacijskem centru. Ponekod se sicer obeta otoplitev, sneg naj bi prehajal v dež, zato bo obstajala nevarnost nastajanja žleda in poledice.