Zjutraj na cestah že sneg? To so zadnje napovedi.

Jutri zjutraj bodo ceste po Sloveniji morda zasnežene. Policija in Dars opozarjata na uporabo zimske opreme in prilagajanje hitrosti vožnje, Darsovi plugi bodo zapeljali na ceste že ob prvem oprijemanju snega s cestiščem.

"Že pred napovedanim sneženjem pričnemo s preventivnim posipom cestišča avtocest in hitrih cest, da ne pride do poledice, ob začetku sneženja, takoj ko se sneg začne oprijemati cestišča, pa gredo na teren še plužno-posipna vozila," pojasnjujejo na Darsu, kjer so po njihovih zagotovilih pripravljeni na napovedano sneženje v zgodnjih jutranjih urah.

Preventivno soljenje izvajajo že pred pričetkom napovedanih snežnih padavin. Preventivno soljenje se izvaja tudi sicer, ko ni napovedi snežnih padavin, a to narekujejo razmere na cesti(vlaga, temperature zraka, temperature cestišča, …). S samim pluženjem pričnejo takoj, ko nastopi sneženje, oz. takoj, ko se sneg prične prijemati cestišča. Ne čakamo na recimo 10 centimetrov snega, kot je včasih zmotno prepričanje nekaterih uporabnikov avtocest in hitrih cest.

“Naša plužna vozila so razdeljena v plužne skupine, z obhodnimi krogi do največ dve uri. V tem času se izvede pluženje določenega dela avtoceste oz. hitre ceste, se vozila napolni s posipnimi materiali, in se v primeru sneženja vozila takoj spet odpravijo plužiti,” razlagajo pri Darsu.

Ponoči se bo povsod pooblačilo, na jugu se bodo začele pojavljati padavine. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugje pa snežilo. Na Primorskem se bo krepila burja. Jutranje temperature bodo od -5 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Foto: DARS/zajem zaslona

V primeru močnejših snežnih padavin Dars skupaj s policijo napoveduje tudi izločanje tovornih vozil na odstavne pasove avtocest. V povprečju je takih izločanj v eni zimski sezoni okrog dvajset. Z izjemo avtocest in hitrih cest je v Sloveniji v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila spriklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za vozila za izredne prevoze. To pomeni, da se morajo v primeru zimskih razmer vozniki teh vozil izločiti sami. Zimske razmere so na cesti ali njenem delu takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo,zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica).

"Policija nadzira izločanje in upoštevanje prometne signalizacije. V primeru, da voznik tega ne upošteva, policist voznika tovornega vozila izloči in ukrepa," pojasnjujejo na policiji.

V sredo bo v večjem delu Slovenije začelo snežiti. Do četrtka dopoldne bo v zahodni polovici države predvidoma zapadlo od 10 do 20, v vzhodni pa od 5 do 10 cm snega. Več na https://t.co/DKtQzniJjS — ARSO vreme (@meteoSI) November 30, 2020

Video: napoved sneženja

Napoved snega! Predvsem na višje ležečih predelih je v takšnih razmerah pogostokrat zahtevana uporaba verig, cesta čez prelaz Vršič postane neprevozna, na cesti Godovič – Črni Vrh – Col pa se prepove promet za priklopnike in polpriklopnike. Preverite stanje na cestah na📞1970! pic.twitter.com/OJgxaIUG9v — Promet.si (@promet_si) December 1, 2020

🌬️ Določeni odseki avtocest so bolj izpostavljeni vplivu zimskih razmer, hkrati pa so prometno bolj obremenjeni. To so predvsem območja v okolici Postojne, vrhniški in višnjegorski klanec, kjer vozimo s povečano mero pozornosti in previdnosti.

Več na ▶️ https://t.co/Z5nsi6OVSs pic.twitter.com/QHl3HHTWym — Promet.si (@promet_si) November 30, 2020

Sneg na cesti občutno podaljša zavorno pot

Če bi bile ceste zjutraj res zasnežene, je obvezna zimska oprema, prilagoditi pa bo treba tudi hitrost vožnje in se na pot proti službi odpraviti pravočasno. Trenje pnevmatik s cesto je na zasneženi ali poledeneli cesti precej manjše kot sicer. Vozilo s hitrostjo 100 kilometrov na uro za ustavljanje potrebuje več kot štiristo metrov (421 m) in tudi pri hitrosti 50 kilometrov na uro se bo vozilo na poledeneli cesti zaustavilo šele po 112 metrih!

Na splošno pozimi vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti in čim manj sunkovito. Med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni.

Foto: Nokian

Zavorna pot letne gume je v zimskih razmerah lahko dvakrat daljša kot pri ustreznih zimskih pnevmatikah, zato ima ustrezna zimska oprema velik pomen in kršitelji posledično tako visoke kazni.

Ključni del zimske opreme so ustrezne pnevmatike z oznako M+S in po možnosti oznako snežinke. Globina profila naj bi bila vsaj štiri milimetre, zakonsko dovoljeno pa je uporabljati že pnevmatike s tremi milimetri profila. Zimske pnevmatike je mogoče nadomestiti tudi z uporabo letnih pnevmatik in nameščenih ustrezno velikih verig.

Zgolj neuporaba zimske opreme sicer "stane" le 40 evrov, ob spletu okoliščin pa lahko ta globa še občutno naraste. Če ne bi očistili avtomobila, znaša globa 200 evrov. Če ne upoštevamo signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, je globa 300 evrov, če pa neustrezno opremljeni povzročimo zastoj oziroma onemogočimo promet, znaša globa 500 evrov in pet kazenskih točk. V primeru pravne osebe znaša globa za neupoštevanje prepovedi vožnje tisoč evrov, odgovorna oseba pa dobi globo 120 evrov.

Dars: "Takoj ko se sneg začne oprijemati cestišča gredo na teren tudi plužno-posipna vozila." Foto: Metka Prezelj

Na preži za snegom 527 ljudi in 191 vozil

Dars vzdržuje 623 km avtocest in hitrih cest, 146 km priključkov nanje, 22 kilometrov razcepov in 51 kilometrov servisnih poti. Za prevoznost in varnost na slovenskih avtocestah bo v vseh izmenah skrbelo 527 sodelavcev, vzdrževalcev avtocest in hitrih cest, s 191 tovornimi in specialnimi delovnimi vozili, opremljenimi s plugi in posipalci.

Za namene posipanja cestišč so zapolnili skladišča soli v avtocestnih vzdrževalnih bazah, sicer pa imajo za letošnjo zimo trenutno pogodbeno zagotovljenih še 58 tisoč ton soli ter 1,8 milijona litrov kalcijevega klorida za preprečevanja nastanka poledice.

V hudih zimah posipajo prek 40, v povprečju pa 20 tisoč ton soli

V povprečju Dars pozimi porabi dobrih 20 tisoč ton soli. Od leta 2006 so izstopale tri zime, ko je bila poraba soli mnogo nad povprečjem. Pozimi leta 2009, 2012 in 2017 je poraba soli presegla mejo 40 tisoč ton soli, pozimi med leti 2012 in 2013 se je celo približala 50 tisoč tonam soli.