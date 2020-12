Sneg je po napovedih vremenoslovcev pobelil Slovenijo. V vzhodni polovici države je zapadlo med pet in 15 centimetri snega, v zahodni polovici države pa večinoma med 20 in 30 centimetri Danes bo oblačno, na vzhodu bo občasno še rahlo snežilo. Burja bo ponehala. Jutri bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno, v Posočju popoldne dež, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Včeraj so Slovenijo že v dopoldanskih urah dosegle snežne padavine, ki so se čez dan razširile nad večji del države. Prvo sneženje v prihajajoči zimi pa ni ponehalo niti v noči na četrtek. Največ snega je zapadlo na Notranjskem in Kočevskem. Kot kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso), je bila davi ob 7. uri snežna odeja debela 35 centimetrov tudi na Voglu in Vojskem.

V Ratečah so namerili 26 centimetrov, na Katarini nad Ljubljano 22, v Postojni 20, v Ljubljani 17 in Črnomlju 15 centimetrov snega. Sneg se ne bo obdržal za dolgo, saj v prihodnjih dneh pričakujemo otoplitev, je za STA napovedala meteorologinja na Arsu Veronika Hladnik Zakotnik.

Danes bo pretežno oblačno

V vzhodni polovici Slovenije bodo občasno še manjše padavine, rahel sneg bo predvsem v Pomurju prehajal v rahel dež. Šibka burja bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli 0, na Primorskem pa okoli 7 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

Jutri bo na vzhodu delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem v Posočju se bodo popoldne znova začele pojavljati padavine, po nižinah bo deževalo. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Goriškem in ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 0 do 4, na Primorskem okoli 11 stopinj Celzija.

V soboto bo pretežno oblačno in ponekod megleno. V vzhodni Sloveniji bo povečini suho, drugod bodo občasno padavine, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1.500 metrov. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. V nedeljo bo oblačno in megleno. Sprva bo deževalo predvsem v zahodni polovici države, popoldne pa se bo dež razširil proti vzhodu, še napovedujejo vremenoslovci.