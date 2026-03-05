Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
5. 3. 2026,
19.47

Odpoklic kakija vrste Persimon

Četrtek, 5. 3. 2026, 19.47

Odpoklic kakija vrste Persimon

kaki | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicalo sadje kaki vrste Persimon murskosoboškega distributerja Zelena Točka Trans, ki je upravo obvestilo o distribuciji živila na slovenski trg, v katerem je bila ugotovljena presežena vrednost ostanka pesticida lambda-cihalotrin.

Gre za kaki vrste Persimon iz Španije, ki ni pakiran in je na voljo samopostrežno v zabojčkih. Serijska oznaka živila je 10022026, v prodaji pa je od 10. februarja.

Uprava kupcem svetuje, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kaki odpoklic izdelka
