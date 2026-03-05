Odpoklic kakija vrste Persimon

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicalo sadje kaki vrste Persimon murskosoboškega distributerja Zelena Točka Trans, ki je upravo obvestilo o distribuciji živila na slovenski trg, v katerem je bila ugotovljena presežena vrednost ostanka pesticida lambda-cihalotrin.

Gre za kaki vrste Persimon iz Španije, ki ni pakiran in je na voljo samopostrežno v zabojčkih. Serijska oznaka živila je 10022026, v prodaji pa je od 10. februarja.

Uprava kupcem svetuje, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.